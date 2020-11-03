Экс-депутат парламента Румынии задержан в Кишиневе

Бывший законодатель соседнего государства три года скрывался в столице Молдовы от судебного преследования.

КИШИНЕВ, 3 ноября — Sputnik. Бывший депутат парламента Румынии Кристиан Ризя был задержан полицией в Кишиневе. В настоящий момент с ним беседуют сотрудники Национального инспектората расследований, сообщила Sputnik Молдова пресс-офицер Генинспектората полиции Мариана Бециву.

Депутат, обладавший гражданством Республики Молдова, почти три года скрывался в Кишиневе от румынских судебных органов. Второго ноября он был лишен гражданства Республики Молдова, после чего заявил, что опротестует это решение в суде.

С 19 марта 2019 года Ризя находился в международном розыске по каналам Интерпола с целью ареста и экстрадиции за преступления, связанные с торговлей влиянием и отмыванием денег. Высшим кассационным судом Румынии он был приговорен к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В полиции подчеркивают, задержаннный на 72 часа Кристиан Ризя (по паспорту — Кристиан Михай) получил гражданство Молдовы "мошенническим путем, в 2018 году, путем махинаций".

Нагачевский о "сюрпризах" правительства Санду

Ситуацию прокомментировал министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский. Он назвал "сюрпризом" действия правительства Майи Санду, которое не предпринимало действий в отношении Кристиана Ризя, хотя Минюст Румынии неоднократно направлял запросы о привлечении его к ответственности.

Нагачевский опубликовал документ, из которого следует, что запрос молдавским властям был направлен Министерством юстиции Румынии еще в июле 2019 года. Однако в августе Минюст Молдовы, которым руководила Олеся Стамате, вернул полученные документы в Румынию, сославшись на процессуальные ошибки.

В октябре документы были присланы в Кишинев повторно, а 15 ноября Олеся Стамате направила в Кишиневский суд запрос о признании и исполнении приговора румынского суда. При этом Стамате поставила на документе свою подпись, хотя с 14 ноября она уже не являлась министром.

"Что это было?" — написал Нагачевский в Facebook.

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