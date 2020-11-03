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Почта Молдовы.

Еще 13 стран: Молдова возобновляет почтовое сообщение по новым направлениям

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201103/32317429/esche-13-stran-moldova-vozobnovlyaet-pochtovoe-soobschenie-po-novym-napravleniyam.html

Таким образом список стран, с которыми наша республика осуществляет обмен письмами, бандеролями и посылками, расширился до 88.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Компания "Пошта Молдовей" возобновляет международные почтовые отправления В 13 стран. В список попали Южная Африка, Алжир, Гана, Индонезия, Исландия, Косово, Ливан, Малайзия, Мальта, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань и Филиппины.

"Отправка почтовых отправлений из Республики Молдова будет производиться по расписанию воздушных, наземных, морских рейсов в страны, в которыми есть такое сообщение", - пояснили в "Пошта Молдовей".

Стюардесса. Архивное фото/
© Sputnik / Mihai Caraus
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На данный момент в перечень направлений, по которым компания возобновила международный почтовый обмен, вошло 88 стран. Среди них в том числе Австралия, Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Италия, Испания, Канада, Китай, Россия, Румыния, США, Украина, Франция, Япония.

В "Пошта Молдовей" также напоминают, что операторы во время действия форс-мажорных обстоятельств не могут гарантировать как сроки доставки адресату, так и организацию ее подтверждения.

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Теги:
страны, почта, ГП "Почта Молдовы"


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