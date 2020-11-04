Эксперт о теракте в Вене: место выбрано не случайно

У двух террористических атак в Вене и Ницце есть одна общая черта - так считает доктор хабилитат политических наук.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Главная цель прошедших террористических атак в Европе – навести панику в обществе, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор хабилитат политических наук Валентин Бенюк.

Он отметил, что последний теракт произошел в Вене, и место это было выбрано злоумышленниками не случайно.

"Когда мы говорим о Вене, то перед глазами всегда спокойствие, венский вальс, люди, которые живут свободно и правильно. И все эти вещи несовместимы с терактами, видимо, поэтому их провели именно в столь мирной стране, в красивейшем городе. Все это чтобы факт атаки был как можно более немыслимым", - заявил Бенюк.

Как считает эксперт, теракты для этого и предназначены, чтобы запугать и запутать людей.

С другой стороны, как полагает Бенюк, эти происшествия могут быть ответом на не очень удачные заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который невольно поощрил продолжение оскорблений пророка Мухаммеда. Президент, в свою очередь, отвечал на другие трагические события: убийство французского учителя, показавшего ученикам карикатуры на пророка.

"Все эти вещи тянутся еще после волны миграций в 2011-2015 годах. К сожалению, думаю, что подобные случаи продолжатся. Политики думают о своих рейтингах, но не пытаются решать проблемы. Вот и Макрон имел неосторожность дать не лучшую оценку карикатурам на пророка", - уточнил Бенюк.

Более того, он считает, что оба теракта прошли в не случайном месте: авторы этих преступлений сыграли на контрасте между миром и смертью, страхом.

По мнению политолога, такие проблемы должны решать власти вместе с гражданским обществом.

"Тут всем нужно думать и не провоцировать. Нужно оперативно искать стратегические решения. Кто имеет право кого-то оскорблять? И я не имею ввиду, что этих людей надо как-то оправдывать, нужно только понять, что мы нуждаемся в общей безопасности. Чтобы обезопасить себя, нужно думать друг о друге", - пояснил собеседник.

Напомним, теракт в Вене прошел в понедельник вечером. Группа неизвестных атаковала синагогу. Были жертвы и пострадавшие. По последним данным, количество погибших достигло четырех, еще 15 ранены, включая полицейского. Одного из агрессоров нейтрализовали.

Немного ранее еще одна атака произошла внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Это произошло менее чем через две недели после убийства французского учителя.

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