Больницы в Каушанах и Калараше оснастят по-современному

Помощь больницам была оказана в рамках поддержки мер по противодействию распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Чешская Республика передала Молдове оборудование для районных больниц в Каушанах и Калараше. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Речь идет о партии специальных больничных кроватей, прикроватных тумб и мобильных систем для работы медоборудования.

"В отделении интенсивной терапии районной больницы Каушан будет установлено 11 многофункциональных коек, еще 10 - в таком же отделении больницы Калараша. Общая стоимость гуманитарной помощи составляет 390 тысяч евро", - сообщает минздрав.

Помощь предоставлена в контексте пандемии COVID-19.

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