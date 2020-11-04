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Стационар для лечения пациентов с коронавирусом

Больницы в Каушанах и Калараше оснастят по-современному

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201104/32322256/bolnitsy-v-kaushanakh-i-kalarashe-osnastyat-sovremenno.html

Помощь больницам была оказана в рамках поддержки мер по противодействию распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Чешская Республика передала Молдове оборудование для районных больниц в Каушанах и Калараше. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Посольство России передало медицинское оборудование районной больнице Чадыр-Лунги
© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Посольство России передало медоборудование районной больнице Чадыр-Лунги

Речь идет о партии специальных больничных кроватей, прикроватных тумб и мобильных систем  для работы медоборудования.

"В отделении интенсивной терапии  районной больницы Каушан будет установлено 11 многофункциональных коек, еще 10 - в таком же отделении больницы Калараша. Общая стоимость гуманитарной помощи составляет 390 тысяч евро", - сообщает минздрав.

Помощь предоставлена в контексте пандемии COVID-19.

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