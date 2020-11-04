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Зинаида Гречаная

Спикер парламента Молдовы: заинтересованы в укреплении сотрудничества с Россией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201104/32322360/spiker-parlamenta-moldova-zainteresovany-v-ukreplenii-sotrudnichestva-russia.html

По случаю Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября, председатель высшего законодательного органа Молдовы пожелала дружественному российскому народу мира, процветания, крепкого здоровья и благополучия. 

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная направила поздравления по случаю отмечаемого в России Дня народного единства председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы России Вячеславу Володину, а также послу РФ в Молдове Олегу Васнецову.

День народного единства в Кишиневе
© Sputnik
В Молдове отпраздновали День народного единства

"Этот знаменательный праздник, символизирующий патриотизм и беззаветную любовь к Отчизне, является прекрасным поводом вспомнить доблестную историю России, которая тесно связана с историей Молдовы. Мы высоко ценим и дорожим крепкими узами дружбы и стратегическим партнерством между нашими странами, плодотворным сотрудничеством во всех областях, в том числе на самом высоком уровне, и глубоко благодарны за всестороннюю поддержку", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Она выразила благодарность российской власти за доброе отношение к сотням тысяч молдавских соотечественников, находящихся на территории РФ, а также за существенную помощь в борьбе с COVID-19 и с последствиями пандемического кризиса.

"Это еще раз подтверждает искреннюю заинтересованность России всесторонне поддерживать и развивать братские отношения между нашими странами и народами. Вместе с тем мы искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении и расширении молдавско-российского всеобъемлющего сотрудничества, в том числе между парламентом Молдовы и Советом Федерации и Государственной Думой России, на благо наших стран и народов", - отметила Гречаная.

В России отмечается государственный праздник - День народного единства. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Праздник отмечается ежегодно с 2005 года.

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