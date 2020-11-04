15:19 04 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.13
  • RUB0.22
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Пожарная машина

Видео: хаотичные парковки в Кишиневе блокируют доступ спасателей к домам

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31800397.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201104/32322443/video-khaotichnye-parkovki-v-chisinau-blokiruyut-dostup-spasateley-k-domam.html

Неправильно припаркованные машины в Кишиневе могут стать причиной трагедии. Автомобили препятствуют спасателям, когда те спешат на помощь.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Неправильно припаркованные авто во дворах многоэтажных домов в Кишиневе блокируют доступ спасателей и спецтехники. Об этом заявили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, выводы сделали спасательные и пожарные бригады, которые оперативно прибывают для оказания помощи и ликвидации  опасных ситуаций.

"Спасатели вместе с полицией начали информационную кампанию среди населения, чтобы изменить положение дел", - заявили в ГИЧС. 

Во время этой кампании речь пойдет о рисках, которым подвергаются люди из-за незаконной парковки машин их владельцами.
Парковка.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Мэр Кишинева о ситуации с парковками — хаос и бесконтрольность

В качестве эксперимента бригада спасателей в сопровождении экипажа полицейских провела учения: попыталась проехать на машине для оперативного вмешательства в несколько дворов и жилых комплексов на улице Тестимицану в Кишиневе.

"После нескольких попыток экстренных служб въехать во двор на пожарной машине, полиции пришлось найти владельцев незаконно припаркованных транспортных средств, чтобы облегчить доступ техники к импровизированному месту чрезвычайной ситуации", - заявили по итогам эксперимента. 

Инспекторат ЧС предупреждает, что припаркованные в неположенных местах автомобили могут стать серьезным препятствием для спасательных служб на пути к месту пожара.

Оперативность реагирования бригад спасателей также зависит от общественного транспорта, который должен уступать дорогу спецмашинам. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: пожар в кишиневском микрорайоне - спасатели сработали оперативно
Спасатели из Молдовы вызволили из беды необычного пострадавшего
Пожар в Оргеевском районе: есть пострадавшие


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Трамп или Байден: претенденты на Овальный кабинет познаются в сравнении
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться