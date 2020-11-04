Видео: хаотичные парковки в Кишиневе блокируют доступ спасателей к домам

Неправильно припаркованные машины в Кишиневе могут стать причиной трагедии. Автомобили препятствуют спасателям, когда те спешат на помощь.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Неправильно припаркованные авто во дворах многоэтажных домов в Кишиневе блокируют доступ спасателей и спецтехники. Об этом заявили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, выводы сделали спасательные и пожарные бригады, которые оперативно прибывают для оказания помощи и ликвидации опасных ситуаций.

"Спасатели вместе с полицией начали информационную кампанию среди населения, чтобы изменить положение дел", - заявили в ГИЧС.

Во время этой кампании речь пойдет о рисках, которым подвергаются люди из-за незаконной парковки машин их владельцами.

В качестве эксперимента бригада спасателей в сопровождении экипажа полицейских провела учения: попыталась проехать на машине для оперативного вмешательства в несколько дворов и жилых комплексов на улице Тестимицану в Кишиневе.

"После нескольких попыток экстренных служб въехать во двор на пожарной машине, полиции пришлось найти владельцев незаконно припаркованных транспортных средств, чтобы облегчить доступ техники к импровизированному месту чрезвычайной ситуации", - заявили по итогам эксперимента.

Инспекторат ЧС предупреждает, что припаркованные в неположенных местах автомобили могут стать серьезным препятствием для спасательных служб на пути к месту пожара.

Оперативность реагирования бригад спасателей также зависит от общественного транспорта, который должен уступать дорогу спецмашинам.

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