Представители этнических меньшинств Молдовы обеспокоены ситуацией в стране

В преддверии второго тура выборов представители этнических меньшинств Молдовы выступили с заявлением, в котором призвали политиков к сохранению межэтнического мира и согласия.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Представители национальных общин Молдовы обеспокоены общественно-политической ситуацией в стране накануне второго тура выборов президента республики.

"Выражаем тревогу в связи с развитием событий, в том числе с учетом того, что происходило на избирательных участках во время первого тура голосования", - заявил сопредседатель Координационного совета этнокультурных организаций Молдовы Николай Терзи на пресс-конференции в среду.

По его словам, особенно обеспокоила ситуация в Варнице , где было нарушено фундаментальное право граждан на голосование.

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"Мы хотим мира в нашем доме, чтобы страна развивалась в спокойной обстановке с учетом граждан, которые проживают на правом и левом берегу Днестра, а также за рубежом. Мы этого придерживались на протяжении долгих десятилетий, придерживаемся и будем придерживаться", - добавил Терзи.

Председатель украинской общины Виталий Мруг отметил, что этнокультурные организации "обеспокоены заявлениями некоторых политиков, бывших кандидатов в президенты, депутатов, которые призывают к несогласию уже сейчас, когда подготовка ко второму туру только началась, призывают оккупировать парламент и блокировать его работу, чтобы довести ситуацию до досрочных выборов".

"Мы не можем быть просто сторонними наблюдателями. Не надо забывать, что мы через это все уже проходили – майдан на Украине, сожженные парламент и президентура… Мы что опять к этому идем? Этот путь нас вывел к чему-то лучшему? Мы что приобрели из этого? Мы должны делать выводы из прошлого, что таким путем неприемлемо идти. Поэтому мы выступаем за сохранение межэтнического мира и согласия", - сказал Мруг.

Председатель русской общины Людмила Лащенова отметила, что политическим силам надо учиться совершать такие действия и поступки, которые бы не вызывали напряженности в обществе. "Почему мы сейчас взволнованы, потому что мы слышим такие лозунги, которые не ложатся нам на сердце. Что значит, если у нас будет "родитель 1" и "родитель 2", что значит закрывать школы? Мы давно знаем аксиому, что если в селе закрывается школа, то оно перестает жить", - сказала Лащенова, добавив, что этого нельзя допустить в аграрном государстве, в котором село и сельскохозяйственное производство является его основой.

Она привела в пример молдавского господаря Штефана чел Маре, который выступал за то, чтобы страна была сильной, и что ее нужно защищать.

Председатель белорусской общины Юрий Статкевич обратил внимание, что недавно прошли выборы в Беларуси и Киргизии.

"В Беларуси хотели устроить "майдан", не получилось, хотя там и сейчас неспокойно. Сегодня такая ситуация, что один из кандидатов почему-то открыто говорит, что народ выйдет на улицы. Зачем? Все можно решить спокойно - переговорами, нахождением компромиссов в мире. Если будет мир на молдавской земле, то трудолюбивый молдавский народ сделает страну цветущей", - сказал Статкевич.

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Председатель греческой общины Владимир Яниев отметил, что выборы должны пройти в спокойной и ответственной обстановке.

"К сожалению, сейчас появилось очень много агрессии, заявлений о делении на "ваших" и "наших". Это вселяет неуверенность в том, что те большие проблемы, которые стоят перед страной, в том числе всемирная беда (пандемия - ред.), не позволят нам достойно принять все эти вызовы", - считает Яниев.

Он обратил внимание, что вызывает глубокую печаль и досаду проявление впервые за 30-летнюю историю Республики Молдова, когда кто-то из политических соображений пытается лишить граждан одного из основных прав - права проголосовать.

"Необходимо обеспечить право голоса всех граждан, вне зависимости от того, где они проживают. Государство должно обеспечить это право", - сказал председатель греческой общины.

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Представитель Еврейской общины Юлия Шейман выразила надежду, что кандидат, который победит на выборах, будет учитывать вопросы спокойствия и безопасности. "Не хочется, чтобы какие-то вопросы были политизированы. Хочется, чтобы выборы уже прошли, и люди могли спокойно дальше заниматься своими делами на благо страны",- сказала Шейман.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным Центризбикрома, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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