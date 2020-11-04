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Выборы президента Молдовы

Центризбирком установил дату второго тура выборов президента Молдовы

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (319)
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Sputnik Молдова
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В молдавском ЦИК подробно рассказали о проведении второго тура выборов на пост президента республики.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии утвердили дату второго тура выборов президента Молдовы. Он состоится 15 ноября. Решение принято на заседании структуры в среду.

ЦИК утвердил результаты первого тура выборов.

"Исходя из обработанных данных в рамках голосования 1 ноября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов ЦИК утверждает постановление о подведении итогов выборов; провести 15 ноября второй тур выборов президента между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре", — сказал глава Центризбиркома Дорин Чимил.

Таким образом, первой в бюллетене будет кандидат от партии PAS Майя Санду, а вторым - действующий президент Игорь Додон.

Длина бюллетеня составит 112 миллиметров, а ширина 140 миллиметров.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов. 

Ни один из политиков на преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

Президентские выборы в Молдове
© Sputnik / Moldova
Президентские выборы в Молдове.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны. 

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (319)

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