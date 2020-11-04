Центризбирком установил дату второго тура выборов президента Молдовы

В молдавском ЦИК подробно рассказали о проведении второго тура выборов на пост президента республики.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии утвердили дату второго тура выборов президента Молдовы. Он состоится 15 ноября. Решение принято на заседании структуры в среду.

ЦИК утвердил результаты первого тура выборов.

"Исходя из обработанных данных в рамках голосования 1 ноября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов ЦИК утверждает постановление о подведении итогов выборов; провести 15 ноября второй тур выборов президента между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре", — сказал глава Центризбиркома Дорин Чимил.

Таким образом, первой в бюллетене будет кандидат от партии PAS Майя Санду, а вторым - действующий президент Игорь Додон.

Длина бюллетеня составит 112 миллиметров, а ширина 140 миллиметров.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков на преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

© Sputnik / Moldova Президентские выборы в Молдове.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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