Санду согласилась на дебаты с Додоном: один раунд и на нейтральной площадке

Детали предстоящих дебатов между претендентами на президентский пост, которые вышли во второй тур выборов, как пояснила лидер PAS, установят штабы обоих кандидатов.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Претендент на президентский пост, лидер партии PAS Майя Санду согласилась на проведение одного раунда дебатов со своим контркандидатом, действующим главой государства Игорем Додоном.

"Я пойду на один раунд дебатов на нейтральной площадке. Детали будут установлены штабами и объявлены", - сказала Санду в среду на брифинге.

Лидер партии PAS отметила, что у нее состоялись встречи с кандидатами, которые выбыли из президентской гонки, - Ренато Усатым, Андреем Нэстасе и Дорином Киртоакэ. Она рассчитывает на проведение таких бесед и с Тудором Делиу и Октавианом Цыку. Санду обратила внимание, что электорат этих кандидатов голосовал за перемены.

"Наши избиратели и электорат остальных кандидатов хотят очистить администрацию президента, парламент, правительство и все государственные структуры. Это мы и сделаем, соблюдая Конституцию", - отметила Санду.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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