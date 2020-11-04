Эксперт в области медицины: коронавирус вызывает психические нарушения

По мнению специалиста, у многих переболевших коронавирусом остается посттравматический синдром, и это требует изучения.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. По мере развития пандемии Covid-19, вирус, ее вызвавший, продолжает мутировать. Некоторые европейские ученые полагают, что новые штаммы могут быть ещё более опасными, увеличивая смертность среди зараженных.

Впрочем, как заявила в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук, пока нельзя однозначно определить, какие конкретно угрозы несет мутировавший коронавирус.

"Если смотреть только на статистику, то из-за резкого скачка количества новых случаев заражения коронавирусом, уровень смертности как относительная величина идет на спад. Как и количество случаев тяжёлого протекания болезни. Но это связано именно с резким скачком заболеваемости, который отмечается в мире в последние недели. Мы видим, что буквально каждые два дня прибавляется по миллиону случаев заражения", - говорит Алла Токарчук.

Сегодня много пишут о том, что коронавирус способен негативно воздействовать на нервную систему и мозг, вызывать паралич лицевого нерва, недостаток в организме витамина D.

"К сожалению, точных, полностью научно обоснованных данных пока нет. В мире сейчас внимательно изучаются последствия воздействия вируса на центральную нервную систему человека. Уже понятно, что у многих переболевших коронавирусом остается посттравматический синдром. Причем он уже выявлен даже у тех пациентов, чья нервная систем не была затронута в течение болезни", - утверждает эксперт.

Алла Токарчук напомнила, что, например, случаев паралича лицевого нерва зафиксировано всего четыре – на 12 миллионов заболевших в мире к сегодняшнему дню. И в целом, в отношении пандемии Covid-19 в мировом научном сообществе по-прежнему много предположений, все ещё требующих проверки и доказательств.

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