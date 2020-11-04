Люди готовы платить за путешествия, несмотря на пандемию

В течение последних девяти месяцев индустрия туризма во всем мире понесла жестокие потери. При этом пандемия COVID-19 заставила туроператоров выучить несколько важных уроков.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Туристическая отрасль даже маленьких стран, (таких, как Армения или Молдова), вполне способна оправиться от нанесенного коронавирусом удара, предпринимая грамотные шаги. В этом убеждена эксперт, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Туроператорам в небольших странах на постсоветском пространстве в сложившихся условиях пришлось особенно тяжело. Надо как-то встраиваться в ситуацию, учитывать мировой опыт. Австрия, Швейцария или Черногория – это ведь тоже небольшие страны. Как показывает практика, все страны, независимо от своей доли на мировом туристическом рынке сделали упор на внутреннем туризме. Считаю, этот тот шаг, который должна сделать каждая страна в нынешней ситуации", - говорит она.

По словам эксперта, один из уроков пандемии – в невозможности долгосрочного планирования. Сфера туризма пострадала главным образом в связи с катастрофическим сокращением количества потребителей её услуг. Международный, въездной туризм пережил жесточайший удар.

"Фактом остается одно – люди по-прежнему хотят путешествовать, хотят менять картинку, в которой живут. И готовы тратить на это едва ли не последние деньги. Но, конечно, боясь заболеть, многие принимают такие решения с большой осторожностью", - считает эксперт.

При этом пока никто не знает, какой будет картина туристического рыка после пандемии. По мнению Ломидзе, только после того, как появится некий "протокол совместно проживания с коронавирусом" стане понятно, насколько сильно изменилась туристическая отрасль.

"Следующий шаг – когда, возможно, будут открыты границы – нужно будет создавать такие условия, чтобы спрос быстро восстанавливался. В первую очередь я говорю про въездной туризм. Это значит, что не надо задирать цены, а наоборот – создавать такие условия въезда, чтобы иностранному гражданину захотелось посетить страну, и эта поездка была для него комфортной", - утверждает Ломидзе.

Она привела в пример Турцию, где для иностранных туристов во многих случая снижали привычные цены, чтобы спрос оставался высоким.

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