Как в Приднестровье отметили День народного единства

Для жителей региона праздновать вместе с Россией 4 ноября стало уже традицией. Однако впервые эту дату отмечали без массовых мероприятий.

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik. В Приднестровье отметили День народного единства. Многолюдных акций, подобных тем, что организовывались в регионе 4 ноября в минувшие годы,на сей раз решено не проводить - по объективным причинам, связанным с обеспечением безопасности граждан в период пандемии коронавируса.

"Но дата эта не осталась без внимания. Руководство Приднестровья отдало дань памяти предкам, объединявшим и оберегавшим свободу народов, проживающих на землях вдоль Днестра. Ее почтили минутой молчания", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Власти региона возложили венки к Вечному огню, цветы к могилам павших воинов, монументам, расположенным на Мемориале славы в Тирасполе. Россыпь гвоздик легла и к подножиям памятников Екатерине Великой и генералиссимусу Суворову.

"В существующих коронавирусных обстоятельствах понятие всенародного единства наполнено особым смыслом. Не только приднестровское общество, но и весь мир должен консолидироваться, сплотиться во имя достижения общей цели – обеспечения безопасности граждан, сохранения жизни и здоровья каждого человека", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Председатель парламентского комитета по законодательству Галина Антюфеева отметила, что для всех приднестровцев это праздник единства с Россией.

"Мы должны объединиться вокруг своей истории, традиций, желания жить в мире, говорить свободно на родном языке. Я желаю всем нам единства, потому что, когда мы вместе, мы непобедимы", – подчеркнула она.

По словам депутата, президента благотворительного фонда "Будущее Приднестровья" Александра Коршунова, Приднестровье отмечает День народного единства вместе с Россией уже восемь лет.

"У нас общая многовековая история, традиции, культура и язык", - сказал он.

Традиционно в Приднестровье отмечают и День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. Однако и этот праздник, по тем же соображениям, на сей раз пройдет без массовых мероприятий.

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