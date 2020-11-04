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Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1020 случаев COVID-19

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2251)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201104/32329639/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1020-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 78 507.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1020 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в среду вечером.

Школа. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Сколько школ в Молдове находятся на "дистанционке" из-за COVID-19

Выявлены 6 эпизодов импорта инфекции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 78 507.

За минувшие 24 часа проведены 3590 теста, при этом первичных более 3 100.

Коронавирус выявлен, в том числе у 63 медработников: 15 врачей, 34 медсестры и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 797 пациентов (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 890 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 58 292 человека.

Зафиксированы еще 13 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1851.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2251)

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