В одном из сел Дондюшанского района - карантин и запрет на передвижение в ночные часы

Решение принято в связи с обострением эпидемической ситуации и большим количеством инфицированных COVID-19.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. В селе Чернолевка Дондюшанского района был введен карантин сроком на две недели. Об этом сообщил в Facebook инспекторат полиции Дондюшан.

По словам полицейских, решение принято в связи с обострением эпидемиологической ситуации и большим количеством инфицированных COVID-19 в населенном пункте.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о предпринимаемых мерах по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19.

В селе закрываются рынки, вводится сокращенный режим работы магазинов, пенсии будут доставляться на дом, при необходимости там же можно будет оплачивать коммунальные услуги.

Местные продовольственные магазины сократят свое рабочее время за счет корректировки расписания с 7.00 до 17.00 - с соблюдением мер защиты от заражения COVID-19;

Запрещены церковные службы, вводится комендантский час с 19:00 до 5:00. Все ученики местной школы переводятся на онлайн-обучение.

В день выборов жителям будет разрешено прийти на избирательный участок, чтобы реализовать свое право голоса в строгом соответствии с мерами защиты;

Напомним, что сегодня в Республике Молдова подтверждено 1020 новых случаев заражения COVID-19.

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