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Олег Цуля.

Правительство решило: глава МИДЕИ будет послом Молдовы в Венгрии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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До того, как Олег Цуля отправится в Венгрию, он продолжит заниматься некоторое время работой в министерстве.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Правительство утвердило назначение министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули послом республики в Венгрии. Решение принято на очередном заседании кабмина в четверг.

Теперь дело за президентом, который должен поставить окончательную точку в этом вопросе, подписав соответствующие декреты.

"Мы все знаем господина министра Цулю... Спасибо за работу на посту главы министерства иностранных дел и европейской интеграции. Он проявил себя как профессионал и патриот", - отметил премьер Ион Кику.

Глава правительства уточнил, что до того, как Цуля отправится в Венгрию, он продолжит заниматься работой в министерстве с учетом ситуации по организации выборов за границей.

Цуля уже занимал пост посла Венгрии. В марте этого года его утвердили на пост главы внешнеполитического ведомства Молдовы.

Олег Цуля родился 31 марта 1980 года в Каушанах. Женат, есть ребенок.

Образование

Здание Правительства Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Окончил теоретический лицей имени А. Матеевича в 1997 году в родном городе. В 2002 году получил высшее образование на факультете международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы.

Окончил магистратуру в этом же вузе в 2003 году.

Двумя годами позже стал магистром политического менеджмента после обучения в академии имени Овидиу Шинкаи в Бухаресте.

Профессиональная деятельность

В 2004-2005 году занимал пост международного секретаря Национального совета молодежи Молдовы. 

С 2007 по 2009 год - заместитель председателя Социалистической группы парламентской Ассамблеи Совета Европы.

С 2009-го по 2011-й год - заместитель министра молодежи и спорта.

С 2011-го по 2014-й - депутат парламента Республики Молдова.

С 2016-го по 2020-й год  - посол Молдовы в Венгрии.

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