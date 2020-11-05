Лакомство на распродажу: в Кишиневе пройдет медовая ярмарка

В молдавской столице состоится традиционная медовая ярмарка. Посетители смогут не только купить, но и продегустировать разные сорта полезного лакомства.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Медовая ярмарка пройдет в центре Кишинева с 5 по 8 ноября, мероприятие проводится, чтобы поддержать малых производителей.

Пчеловоды представят свою продукцию в сквере у Кафедрального собора, это место уже стало традиционным для таких событий.

Детали рассказал для Sputnik Молдова один из организаторов, пчеловод Константин Кожокару.

По его словам, на ярмарке свою продукцию представят десятки молдавских пчеловодов. Они будут продавать мед всех видов, прополис, соты и даже пыльцу.

Как уточнил собеседник, посетители смогут не только подобрать себе мед, но и пробовать многие сорта на месте. Кроме того, приобрести и продукты пчеловодства: полезную для иммунитета пергу, прополис, различные настойки.

"Прополис является природным антибиотиком, убивающим все микробы в организме, маточное молочко - убивает раковые клетки, настойка на пчелином подморе - рекомендуется тем, у кого есть проблемы с давлением. И многие другие полезные для здоровья продукты", - рассказал Кожокару.

Он отметил: хотя этом году выдался более сложный период для пчеловодов из-за плохих погодных условий, цены будут достаточно низкими и выгодными.

© Sputnik / Rodion Proca Константин Кожокару.

"Это был один из самых тяжелых годов для пчеловодов за последние три десятка лет. Акациевого меда всего 5%, липового - 10%, больше всего цветочного - 20-30%. Несмотря на это, пчеловоды установили доступные цены", - заявил Кожокару.

Ярмарка организована с соблюдением всех эпидемиологических норм: маски, перчатки, санитайзеры и социальная дистанция.

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