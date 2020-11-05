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Медовая ярмарка

Лакомство на распродажу: в Кишиневе пройдет медовая ярмарка

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201105/32336294/lakomstvo-na-rasprodazhu-v-kishineve-proydet-medovaya-yarmarka.html

В молдавской столице состоится традиционная медовая ярмарка. Посетители смогут не только купить, но и продегустировать разные сорта полезного лакомства.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Медовая ярмарка пройдет в центре Кишинева с 5 по 8 ноября, мероприятие проводится, чтобы поддержать малых производителей. 

Пчеловоды представят свою продукцию в сквере у Кафедрального собора, это место уже стало традиционным для таких событий.

Петру Сакарэ
© Sputnik / Mihai Caraus
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Детали рассказал для Sputnik Молдова один из организаторов, пчеловод Константин Кожокару.

По его словам, на ярмарке свою продукцию представят десятки молдавских пчеловодов. Они будут продавать мед всех видов, прополис, соты и даже пыльцу. 

Как уточнил собеседник, посетители смогут не только подобрать себе мед, но и пробовать многие сорта на месте. Кроме того, приобрести и продукты пчеловодства: полезную для иммунитета пергу, прополис, различные настойки.

"Прополис является природным антибиотиком, убивающим все микробы в организме, маточное молочко - убивает раковые клетки, настойка на пчелином подморе - рекомендуется тем, у кого есть проблемы с давлением. И многие другие полезные для здоровья продукты", - рассказал Кожокару.

Он отметил: хотя этом году выдался более сложный период для пчеловодов из-за плохих погодных условий, цены будут достаточно низкими и выгодными. 

Constantin Cojocaru
© Sputnik / Rodion Proca
Константин Кожокару.

"Это был один из самых тяжелых годов для пчеловодов за последние три десятка лет. Акациевого меда всего 5%, липового - 10%, больше всего цветочного - 20-30%. Несмотря на это, пчеловоды установили доступные цены", - заявил Кожокару. 

Ярмарка организована с соблюдением всех эпидемиологических норм: маски, перчатки, санитайзеры и социальная дистанция. 

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