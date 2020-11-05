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Выборы в Молдавии

В ЦИК определили правила голосования во втором туре президентских выборов

© REUTERS / Gleb Garanich
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (323)
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Sputnik Молдова
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Заявки на голосование с помощью мобильной урны можно подавать до 18.00 субботы, 14 ноября, сообщил Центризбирком.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия сообщила о правилах проведения второго тура выборов президента Молдовы.

Президентские выборы в Молдове: назначена дата второго тура.
© Sputnik
Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату

Заявления граждан о новом месте жительства, представленные ранее в орган местного публичного управления, будут действительны и во втором туре.

Заявки на голосование с помощью переносной урны можно подавать до 18.00 14 ноября 2020 года. В день выборов, 15 ноября, заявки будут приниматься только до 15.00. По адресу избирателя выезжают два члена избирательного бюро участка. Заявки, поданные в первом туре, во втором туре недействительны.

Если избиратель желает проголосовать на другом избирательном участке или в другом населенном пункте, он подает заявление в избирательное бюро того участка, к которому он приписан, и получает свидетельство о праве голоса. С этим документом он может проголосовать на любом участке. Свидетельства, выданные в первом туре, недействительны для второго тура.

Студенты и школьники с правом голоса, не имеющие регистрации по месту жительства в местности, где они учатся, голосуют на президентских выборах по общим правилам. Соответственно, они могу проголосовать в населенном пункте, где находится участок, к которому они приписаны, или запросить свидетельство о голосовании, сообщила ЦИК.

Центральная избирательная комиссия утвердила 4 ноября дату второго тура выборов президента Молдовы. Он состоится 15 ноября.  

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (323)

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