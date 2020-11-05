В Кишиневе временно пустят два маршрута общественного транспорта

На нескольких улицах в столице уже продолжительное время идут различные ремонтные работы. Власти приняли меры, чтобы не создавать в городе транспортный коллапс.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. В Кишиневе создали два временных маршрута общественного транспорта для троллейбусов и автобусов, они будут действовать до 16 ноября. Об этом заявил на своей странице в Facebook примар (мэр) столицы Ион Чебан.

По его словам, такая мера необходима в связи с продолжающимися ремонтными работами на улицах Алексея Матеевича, Василе Александри и Влайку Пыркэлаб. Ион Чебан уточнил, что в настоящее время 90% инженерных сетей города изношены и нуждаются в замене.

Предприятие Apă-Canal (городской водоканал) восстанавливает на этих участках сети акведуков. Таким образом, улицы частично перекрыты, что создало трудности для передвижения кишиневцев.

Два маршрута общественного транспорта нужны, чтобы обеспечить перевозку пассажиров из микрорайона Телецентр в сектор Центр, - уточнил Чебан.

По его словам, специальный автобусный маршрут будет курсировать из центра столицы, от проспекта Штефана чел Маре и до улицы Миорица на Телецентре. Примар подчеркнул, что ремонтные работы будут проходить очень оперативно, чтобы не доставлять неудобства горожанам.

Как сообщили в столичном Управлении электротранспорта, троллейбус маршрута "10 М" будет курсировать от ул. Миорица по ул. Г. Асаки, ул. Измаильской, ул. Букурешть, ул. Чуфля, проспекту Штефана чел Маре, ул. В. Александри, по Хынчештскому шоссе до ул. Миорица.

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