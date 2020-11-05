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Кишиневский цирк.

Глава Минобразования Молдовы рассказал о судьбе Кишиневского цирка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201105/32341063/glava-minobrzovaniya-moldova-rasskazal-sudiba-chisinau-tsirk-circ.html

Министр образования, культуры и исследований рассказал о приоритетах руководимого им ведомства в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В повестке Министерства образования, науки и исследований значится реабилитация здания Кишиневского цирка. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил глава ведомства Игорь Шаров.

"В скором времени выйдем с новостями по этой теме. У нас было заседание на прошлой неделе с коллегами из Европы. Надеюсь, будем продвигаться в ускоренном темпе", - отметил Шаров.

Также в области культуры приоритетом остается восстановление здания Национальной филармонии, уточнил министр.

Он добавил, что в этот непростой период деятели культуры нуждаются в особом внимании в условиях пандемии.

По его словам, пандемия коронавируса нового типа – самый большой вызов, с которым сталкивается на данный момент система образования. Необходимо соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Цирк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Забытая история кишиневского цирка

"Основная проблема заключается в том, чтобы сопротивляться и соответствовать требованиям в борьбе с коронавирусом нового типа. В сложившихся условиях система образования должна сопротивляться. Присутствие детей и преподавателей в учебных заведениях необходимо. Поэтому один из основных приоритетов – это сопротивление системы образования Молдовы вирусу", - сказал Шаров.

Министр уточнил, что власти приложат все необходимые усилия для поддержания системы просвещения.

"Хочу поблагодарить руководителей учреждений и дидактические кадры за проделанную работу в этих сложных условиях", - добавил глава Минобразования.

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