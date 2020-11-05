Денежная помощь от России поступила на счета Минфина Молдовы

Денежная помощь со стороны Российской Федерации пойдет на поддержку местных сельхозпроизводителей, которые пострадали от засухи в этом году.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Безвозмездная помощь в размере 275 миллионов российских рублей (59,7 миллиона леев) от Минфина РФ поступила на счет министерства финансов Молдовы. Об этом сообщили в ведомстве в четверг.

"Данные денежные средства будут направлены на срочную поддержу агропроизводителей в Молдове, которые пострадали в 2020 году из-за засухи", - отметили в молдавском Минфине.

В министерстве уточнили, что соглашение между министерствами обеих стран о предоставлении этой финансовой помощи правительству Молдовы не влечет за собой финансовых обязательств со стороны республики.

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