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Врач скорой помощи

Молдавская система здравоохранения получила большую партию оборудования для борьбы с COVID

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2257)
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Sputnik Молдова
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Средства защиты и медицинские приборы были распределены по лабораториям и государственным лечебным учреждениям страны.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Еще 100 тысяч тестов на коронавирус были закуплены и доставлены Национальному агентству общественного здоровья в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на СOVID-19 в Республике Молдова".

Кроме того, для системы здравоохранения Молдовы закуплены расходные материалы, реактивы и приборы для лабораторной диагностики, в том числе 4 автомобиля для перевозки тестов из лабораторий агентства.

Среди переданного оборудования — 42 электрокардиографа, 700 инфузионных насосов, 400 мониторов для пациентов, 150 пульсоксиметров, 400 кислородных концентраторов, 194 койки для реанимации, 22 аппарата искусственной вентиляции легких, 180 тысяч защитных костюмов и 100 тысяч халатов для медперсонала.

Медицинский персонал держит образец мазка, взятый у человека
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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Приобретенные средства защиты и медицинские приборы были распределены по лабораториям и государственным медицинским учреждениям страны.

В ближайший период будут закуплены еще 250 аппаратов искусственной вентиляции легких, 31 передвижная рентгенографическая установка, 8 машин скорой помощи-реанимации, 700 инфузионных насосов, 200 коек интенсивной терапии, 50 тысяч защитных костюмов, сообщает Министерство здравоохранения. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2257)

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Теги:
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