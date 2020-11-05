Министр назвал число школ в Молдове, которые закрыты на карантин

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Шесть общеобразовательных учреждений в Молдове работают в дистанционном режиме по причине карантина. На "удаленке" находятся 152 класса. Об этом сообщил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров в четверг на своей странице в Facebook.

© Sputnik Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19

"Число школьников, у которых подтвердился COVID-19, достигло 203, а 3967 учащихся находятся на самоизоляции. Короновирус выявлен у 283 учителей, еще 181 - в изоляции. Что касается вспомогательного персонала, то вирус диагностировал у 67 человек, а 71 помещен на карантин", - отметил Шаров.

По данным министра, "из 1398 частных и государственных детсадов возобновили работу 1302".

"На данный момент семь учреждений и 27 групп находятся на карантине", - отметили в ведомстве.

Вирус подтвердился у семерых детей, 81 воспитателя и 35 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 851 несовершеннолетний, 88 воспитателей и 104 сотрудника вспомогательного персонала.

"Повторяю свой призыв к директорам школ, преподавателям и учащимся - и далее соблюдать все меры по защите от вируса COVID-19", - сказал Шаров.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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