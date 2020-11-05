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Медицинский работник работает на участке тестирования на COVID-19.

Официальные данные: за сутки подтверждены 1059 случаев COVID-19

© REUTERS / BERNADETT SZABO
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2260)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201105/32345831/ofitsialnye-dannye--za-sutki-podtverzhdeny-1059-sluchaev-covid19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 80 тысячам.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1059 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в четверг вечером.

Люди в парке.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Отмечены пять эпизодов "импорта" инфекции: Россия - 2, Украина, Марокко и Болгария - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 79 566.

За минувшие 24 часа проведен 3304 теста, при этом повторно — 340.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 53 медработников: 11 врачей, 27 медсестер и 15 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 776 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 928 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 59 220 человека.

Зафиксированы еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1866.

В том числе Минздрав сообщил о смерти 57-летней Натальи Ротару, которая работала завкафедрой радиологии на факультете медуниверситета Молдовы. Она посвятила три десятилетия преподаванию и работе в медицинской системе. Ее госпитализировали 27 октября больницу скорой помощи.

Всего с начала пандемии от последствий, связанных с COVID-19, скончались 50 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

Врач скорой помощи
© Inquam Photos / Cornel Putan
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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2260)

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