Глава Минздрава рассказала о состоянии заразившегося COVID-19 Николая Ботгроса

Министр сообщила премьеру, в каком состоянии находится руководитель национального оркестра народной музыки Lăutarii, которого на прошлой неделе госпитализировали в больницу.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Динамика состояния народного артиста Молдовы, руководителя национального оркестра народной музыки Lăutarii Николая Ботгроса, которого ранее госпитализировали в больницу, положительная. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думрэвяну на заседании правительства в четверг.

"Сегодня связывалась с директором Института скорой помощи по поводу состояния маэстро Ботгроса. Хочу отметить, что наблюдается положительная динамика, направленная на выздоровление пациента", - сказала министр.

По ее словам, сатурация кислорода в крови пациента хорошая, психологическое состояние положительное.

"Выражаю благодарность врачам, которые обеспечивают медпомощь не только маэстро", - уточнила Думбрэвяну.

По ее словам, тактика лечения даже обсуждалась и с университетской больницей в Париже.

Ботгроса госпитализировали в больницу Скорой помощи из-за осложнений, связанных с коронавирусом нового типа, в конце прошлой недели. По сообщениям некоторых СМИ, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Николай Ботгрос родился 25 января 1953 года в селе Бэдикул Молдовенеск Кагульского района. Первый оркестр, которым он дирижировал, - Ciocârlia из города Единцы. Затем работал в ансамбле Joc. В 1973 году стал скрипачом в оркестре Mugurel филармонии Кишинева, а с 1978 года - дирижером национального оркестра народной музыки Lăutarii, основанного в 1970-м.

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