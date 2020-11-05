18:59 05 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.18
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Ион Кику.

Молдавский премьер обратился к правительству России

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
21810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201105/32347411/moldavskii-premier-obratilsya-pravitelstvo-russia.html

Денежная помощь со стороны Российской Федерации, уже поступившая на счета Минфина РМ, пойдет на поддержку местных сельхозпроизводителей, чей урожай пострадал от засухи нынешнего года.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику выразил благодарность правительству России за предоставленную республике безвозмездную помощь в размере 275 миллионов российских рублей (59,7 миллиона леев). Об этом он заявил на заседании кабмина в четверг.

Денежные средства поступили в четверг на счета молдавского Минфина. Их планируется распределить на срочную поддержу местных агропроизводителей, чей урожая пострадал от засухи этого года.

"Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить правительство России за предоставленную помощь в размере порядка трех миллионов евро на данном этапе. Мы должны распределить их ожидающим сельхозпроизводителям. Благодарим правительство Российской Федерации", - сказал Кику.

Вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца отметил, что поступившие денежные средства проходят процедуру конвертации в молдавские леи. Таким образом, после данной процедуры общая сумма составит порядка 60 миллионов леев.

Флаги России и Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Денежная помощь от России поступила на счета Минфина Молдовы

"Распределение этих денег будет происходить согласно утвержденному правительству регламенту без каких обязательств перед российской стороной", - уточнил Пушкуца

Минсельхоз завершает процедуру разработку регламента, сообщил глава профильного ведомства Ион Пержу.

"Мы ведем переговоры и с аграриями, в частности с ассоциациями сельхозпроизводителей, которые пострадали от засухи. Как только работы над документом закончатся, передадим его правительству на утверждение. Конечно, все это будет проходить в координации со всеми министерствами, в первую очередь, Минфином, чтобы денежные средства поступили как можно скорее поступили пострадавшим аграриям", - уточнил министр.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Спикер парламента Молдовы: заинтересованы в укреплении сотрудничества с Россией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
Фото – Как в России отметили День народного единства
Президентские выборы в Молдове: назначена дата второго тура.
Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться