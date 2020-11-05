Молдавский премьер обратился к правительству России

Денежная помощь со стороны Российской Федерации, уже поступившая на счета Минфина РМ, пойдет на поддержку местных сельхозпроизводителей, чей урожай пострадал от засухи нынешнего года.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику выразил благодарность правительству России за предоставленную республике безвозмездную помощь в размере 275 миллионов российских рублей (59,7 миллиона леев). Об этом он заявил на заседании кабмина в четверг.

Денежные средства поступили в четверг на счета молдавского Минфина. Их планируется распределить на срочную поддержу местных агропроизводителей, чей урожая пострадал от засухи этого года.

"Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить правительство России за предоставленную помощь в размере порядка трех миллионов евро на данном этапе. Мы должны распределить их ожидающим сельхозпроизводителям. Благодарим правительство Российской Федерации", - сказал Кику.

Вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца отметил, что поступившие денежные средства проходят процедуру конвертации в молдавские леи. Таким образом, после данной процедуры общая сумма составит порядка 60 миллионов леев.

"Распределение этих денег будет происходить согласно утвержденному правительству регламенту без каких обязательств перед российской стороной", - уточнил Пушкуца

Минсельхоз завершает процедуру разработку регламента, сообщил глава профильного ведомства Ион Пержу.

"Мы ведем переговоры и с аграриями, в частности с ассоциациями сельхозпроизводителей, которые пострадали от засухи. Как только работы над документом закончатся, передадим его правительству на утверждение. Конечно, все это будет проходить в координации со всеми министерствами, в первую очередь, Минфином, чтобы денежные средства поступили как можно скорее поступили пострадавшим аграриям", - уточнил министр.

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