Инцидент в Новых Аненах: в каком состоянии освобожденные дети-заложники

Инцидент с пьяным молодым человеком, который в течение нескольких часов насильно удерживал трех малышей, обсудили на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Дети, которых утром в четверг в селе Мерены взял в заложники 24-летний молодой человек, находятся вне опасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Павел Войку на заседании правительства в четверг.

"Обошлось без тяжело раненых и убитых, с детьми продолжают работать психологи. Сейчас им ничего не угрожает. Но потребуется дополнительное время для работы с специалистом, потому что речь идет о психологической травме у детей", - сказал глава МВД.

По его словам, сотрудниам полиции, которые получили легкие ранения, ничего не угрожает, им оказали медицинскую помощь.

Ранее Войку сообщал, что мужчина применил против одного из детей холоное оружие. Чиновник лично вел переговоры с агрессором, потому что тот настоял на беседе с "высокопоставленным лицом". "Поскольку злоумышленник становился все более агрессивным и уже поранил палец и шею одного из детей ножом, необходимо было провести телефонный разговор, чтобы он отказался от подобных действий. Я пошел методом уговоров, он согласился отпустить детей", - сказал министр.

Он отметил, что в четверг должно было состояться судебного заседание по делу, по которому проходил задержанный мужчина.

Подробнее об этом инциденте можно почитать здесь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova