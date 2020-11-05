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Детская рука с надписью Помогите.

Инцидент в Новых Аненах: в каком состоянии освобожденные дети-заложники

© Depositphotos / Karich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201105/32347829/kakom-sostoyanii-nakhodyatsya-deti-kotorykh-uderzhivali-zalozhnik.html

Инцидент с пьяным молодым человеком, который в течение нескольких часов насильно удерживал трех малышей, обсудили на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Дети, которых утром в четверг в селе Мерены взял в заложники 24-летний молодой человек, находятся вне опасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Павел Войку на заседании правительства в четверг.

"Обошлось без тяжело раненых и убитых, с детьми продолжают работать психологи. Сейчас им ничего не угрожает. Но потребуется дополнительное время для работы с специалистом, потому что речь идет о психологической травме у детей", - сказал глава МВД. 

По его словам, сотрудниам полиции, которые получили легкие ранения, ничего не угрожает, им оказали медицинскую помощь.

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
В Новых Аненах мужчина угрожал убить детей

Ранее Войку сообщал, что мужчина применил против одного из детей холоное оружие. Чиновник лично вел переговоры с агрессором, потому что тот настоял на беседе с "высокопоставленным лицом". "Поскольку злоумышленник становился все более агрессивным и уже поранил палец и шею одного из детей ножом, необходимо было провести телефонный разговор, чтобы он отказался от подобных действий. Я пошел методом уговоров, он согласился отпустить детей", - сказал министр.

Он отметил, что в четверг должно было состояться судебного заседание по делу, по которому проходил задержанный мужчина. 

Подробнее об этом инциденте можно почитать здесь.

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