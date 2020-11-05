В Кишиневе почтили память волжского богатыря Ивана Заикина

Сегодня, 5 ноября исполнилось 140 лет со дня рождения знаменитого русского спортсмена, имя которого неразрывно связано с нашим городом.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Имя Ивана Михайловича Заикина, великого русского атлета, двукратного чемпиона мира по борьбе, одного из первых русских авиаторов, сегодня знают немногие. А ведь еще в начале прошлого века дружбой с ним гордились Фёдор Шаляпин, Александр Куприн, Алексей Толстой.

Имя волжского богатыря не сходило со страниц русской и зарубежной прессы, а изображения монументального торса — с афиш и плакатов российских и европейских городов.

CC0 Иван Заикин.

Сегодня о Заикине напоминает лишь улица его имени в историческом центре Кишинева, чудом уцелевшая во времена переименований начала 1990-х годов. Сохранился и дом, в котором жил знаменитый борец. Долгие годы его стены хранили память об Иване Заикине, здесь находился музей его имени. Впоследствии здание перешло в частную собственность, и сегодня выставлено на продажу, о чем свидетельствует яркая вывеска на заборе.

Мне посчастливилось познакомиться с историей Ивана Заикина еще в раннем детстве. В одной из книг, посвященных классической борьбе, наряду с рассказами о героях Эллады и Рима, стояли имена двух Иванов — Поддубного и Заикина. Два русских богатыря, прославившие свою Родину на весь мир физической мощью и силой духа. Их спортивные "объятия" успели познать лучшие борцы мира, прежде чем оказывались на лопатках, поверженные на арену русскими силачами. Поддубный и Заикин жили в одно время, вместе тренировались и дружили. Сегодня, благодаря вышедшему на экраны в 2013-м году художественному фильму "Поддубный", имя первого Ивана снова стало известно широкой публике.

Но мало кто знает, что о невероятной истории Заикина 45 лет назад, в 1975 году был снят фильм "Воздухоплаватель". Спорт, сцена, небо — всё вместила в себя богатая на приключения и события жизнь Ивана Михайловича.

Человек, гнувший рельсы и вязавший в узлы кочергу, свободно поднимавший на штанге до 10 человек, носивший на спине 400-килограммовый якорь, был любимцем публики, присвоившей атлету звание "Короля железа". Впоследствии к нему прибавилось прозвище "Капитан воздуха", во времена выступлений Заикина на показательных полетах на одном из первых аэропланов системы "Фарман".

© Sputnik / А. Горохов Аэроплан "Фарман".

После нескольких аварий, писателю Александру Куприну удалось убедить увлеченного небом авиатора поберечь себя для спорта. Заикин вернулся на арену, чтобы снова без устали прикладывать спиной к борцовскому мату своих многочисленных соперников.

В 1927 году Иван Михайлович Заикин переехал жить в Кишинев, приобрел домик на улице, носившей в то время название Каменоломная. В столице Бессарабии, входившей тогда в состав Королевской Румынии, к русскому борцу относились с уважением, помня о его заслугах.

По предложению румынского короля Заикину было предложено перейти в румынское подданство. Волжский богатырь с достоинством ответил: "Я русский человек. Русским и умру".

С началом Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Заикину пришлось продать свои многочисленные медали, кубки и призы, чтобы прокормить семью. После освобождения в последние годы жизни он активно тренировал молодых кишиневских борцов, которые впоследствии с гордостью говорили "Мы - ученики Заикина".

Великий русский атлет ушел из жизни в ноябре 1948 года и был похоронен на Центральном кладбище города Кишинева. В 140-ю годовщину со дня его рождения здесь побывали представители Координационного совета российских соотечественников и Посольства Российской Федерации в Республике Молдова.

© Photo : Алексей Петрович Незабвенный богатырь и чемпион.

Имя Ивана Михайловича Заикина помнят не только в Кишиневе, но и на его исторической родине, в Нижегородской области, где установлен памятник волжскому богатырю и проводятся памятные спортивные турниры в его честь.

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