В Кишиневе почтили память волжского богатыря Ивана Заикина

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Имя Ивана Михайловича Заикина, великого русского атлета, двукратного чемпиона мира по борьбе, одного из первых русских авиаторов, сегодня знают немногие. А ведь еще в начале прошлого века дружбой с ним гордились Фёдор Шаляпин, Александр Куприн, Алексей Толстой.
Имя волжского богатыря не сходило со страниц русской и зарубежной прессы, а изображения монументального торса — с афиш и плакатов российских и европейских городов.
Сегодня о Заикине напоминает лишь улица его имени в историческом центре Кишинева, чудом уцелевшая во времена переименований начала 1990-х годов. Сохранился и дом, в котором жил знаменитый борец. Долгие годы его стены хранили память об Иване Заикине, здесь находился музей его имени. Впоследствии здание перешло в частную собственность, и сегодня выставлено на продажу, о чем свидетельствует яркая вывеска на заборе.
Мне посчастливилось познакомиться с историей Ивана Заикина еще в раннем детстве. В одной из книг, посвященных классической борьбе, наряду с рассказами о героях Эллады и Рима, стояли имена двух Иванов — Поддубного и Заикина. Два русских богатыря, прославившие свою Родину на весь мир физической мощью и силой духа. Их спортивные "объятия" успели познать лучшие борцы мира, прежде чем оказывались на лопатках, поверженные на арену русскими силачами. Поддубный и Заикин жили в одно время, вместе тренировались и дружили. Сегодня, благодаря вышедшему на экраны в 2013-м году художественному фильму "Поддубный", имя первого Ивана снова стало известно широкой публике.
Но мало кто знает, что о невероятной истории Заикина 45 лет назад, в 1975 году был снят фильм "Воздухоплаватель". Спорт, сцена, небо — всё вместила в себя богатая на приключения и события жизнь Ивана Михайловича.
Человек, гнувший рельсы и вязавший в узлы кочергу, свободно поднимавший на штанге до 10 человек, носивший на спине 400-килограммовый якорь, был любимцем публики, присвоившей атлету звание "Короля железа". Впоследствии к нему прибавилось прозвище "Капитан воздуха", во времена выступлений Заикина на показательных полетах на одном из первых аэропланов системы "Фарман".
После нескольких аварий, писателю Александру Куприну удалось убедить увлеченного небом авиатора поберечь себя для спорта. Заикин вернулся на арену, чтобы снова без устали прикладывать спиной к борцовскому мату своих многочисленных соперников.
В 1927 году Иван Михайлович Заикин переехал жить в Кишинев, приобрел домик на улице, носившей в то время название Каменоломная. В столице Бессарабии, входившей тогда в состав Королевской Румынии, к русскому борцу относились с уважением, помня о его заслугах.
По предложению румынского короля Заикину было предложено перейти в румынское подданство. Волжский богатырь с достоинством ответил: "Я русский человек. Русским и умру".
С началом Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Заикину пришлось продать свои многочисленные медали, кубки и призы, чтобы прокормить семью. После освобождения в последние годы жизни он активно тренировал молодых кишиневских борцов, которые впоследствии с гордостью говорили "Мы - ученики Заикина".
Великий русский атлет ушел из жизни в ноябре 1948 года и был похоронен на Центральном кладбище города Кишинева. В 140-ю годовщину со дня его рождения здесь побывали представители Координационного совета российских соотечественников и Посольства Российской Федерации в Республике Молдова.
Имя Ивана Михайловича Заикина помнят не только в Кишиневе, но и на его исторической родине, в Нижегородской области, где установлен памятник волжскому богатырю и проводятся памятные спортивные турниры в его честь.
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