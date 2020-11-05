Власти Молдовы ужесточают закон: за что теперь будут наказывать строже

Правительство твердо намерено сделать более суровым наказание за акты вандализма, дальше дело будет за парламентом.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Кабинет министров Молдовы осуждает акты профанации на территории Еврейского кладбища в Кишиневе. Подобные преступления должны наказываться со всей строгостью закона. Именно поэтому кабмин решил ужесточить Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях в части совершения актов вандализма.

"Несколько дней назад какие-то нелюди осквернили могилы на территории Еврейского кладбища в Кишиневе… Мы осуждаем это. И, конечно, правительство должно выступить с жесткой реакцией на подобные преступления", - заявил премьер Ион Кику на заседании кабмина в четверг.

По его словам, Молдова - цивилизованное государство, граждане страны чтят и хранят память предков, людей всех национальностей, которые жили на этой земле.

"Подобные случаи должны осуждаться и наказываться со всей строгостью закона", - подчеркнул глава правительства, добавив, что попросил Минюст выступить с законопроектом по ужесточению наказания за такого рода преступления.

В конце ноября неизвестные разрушили и осквернили 82 могилы на Еврейском кладбище, которое располагается на улице Милано столичного сектора Буюканы.

Как ужесточат закон

Министр юстиции Фадей Нагачевский отметил, что изменения коснутся ст. 222 "Надругательство над могилой" Уголовного кодекса Молдовы и ст.54 "Нарушение законодательства о религиозных культах" Кодекса о правонарушениях. Он уточнил, что данная инициатива направлена на противодействие любым проявлениям религиозной нетерпимости на территории государства.

"Проект разработан как реакция на социальные тенденции, существующие как на национальном уровне, так и международном – когда наблюдается рост числа подобного рода преступлений – осквернение могил, памятников, мест, почитаемых лицам, принадлежащим к различным религиозным культам, нападение на граждан в религиозных местах или близ них", - уточнил министр.

Глава Минюста пояснил, что нынешнее законодательство не представляет значительное препятствие, которое бы могло побудить не совершать подобного рода преступления. По его словам, это и стало поводом для разработки новых норм.

"Таким образом, поправки в Уголовный кодекс предусматривают ужесточение как штрафных санкций, так и наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, а также тюремного заключения. В Кодексе о правонарушениях предлагается изменить штрафы, а также дополнить статью словом "могилы", так как сейчас в Кодексе о правонарушениях речь идет только о надругательстве над памятниками ", - сказал Нагачевский.

Как изменится наказание

В частности, в статье 222 УК Молдовы предложено повысить штраф за надругательство различными способами над могилой, памятником или погребальной урной либо надругательство над трупом, а равно как и похищение находящихся в могиле или на ней предметов с 200-500 условных единиц (10 000 – 25 000 леев) до 750-950 условных единиц (37 500 – 47 500 леев). За это же преступление тюремный срок хотят увеличить до двух лет (на данный момент до года). Предусмотрены за осквернение и неоплачиваемые работы в пользу общества – от 180 до 240 часов.

За те же действия, совершенные двумя или более лицами; на почве социальной, национальной, расовой либо религиозной ненависти, планируется наказывать штрафом 1050-1250 условных единиц (52 500 – 62 500 леев), тогда как на данный момент – сейчас 400-600 условных единиц (20 000 – 30 000 леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 200 до 240 часов, или лишением свободы на срок от одного до четырех лет (на данный момент до трех лет).

В Кодексе о правонарушениях поправки, в частности, коснутся пункта пятого статьи 42. За оскорбление религиозных чувств физических лиц, надругательство над почитаемыми ими предметами, помещениями, памятниками, концептуальной символикой предлагается увеличить штраф с 12-24 пункта пятого (600-1200 леев) до 18-36 пункта пятого (900 – 1800 леев).

Теперь дело за парламентом. Депутаты должны утвердить предложенную правительством инициативу.

На каком этапе расследование инцидента на Еврейском кладбище

Акт профанации на Еврейском кладбище находится в поле зрения полиции, сообщил глава МВД Павел Войку.

"Возбуждено уголовное дело. Есть подозреваемые. Но пока рано предоставлять их имена", - уточнил министр.

Видеонаблюдение на Еврейском кладбище

Министерство образования, культуры и исследований распорядилось установить систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности территории Еврейского кладбища после актов вандализма и осквернения.

"Еврейское кладбище представляет собой памятник истории на национальном уровне, внесенный в Реестр охраняемых государством памятников Республики Молдова под №189 "Кладбище с комплексом памятников", - уточнили в министерстве.

Реакция МИДЕИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы осудило акты вандализма, произошедшие недавно на Еврейском кладбище.

"Разрушение надгробных памятников - варварство не только по отношению к памяти евреев Молдовы, но и вызов всему молдавскому обществу. Эти действия направлены на подрыв международного имиджа республики", - отметили в МИДЕИ.

Так уточнили, что молдавское общество по сути открыто для межкультурного и межконфессионального взаимодействия, и здесь одинаково ценят специфические особенности и межкультурное общение.

"Компетентные структуры Республики Молдова будут расследовать эти заслуживающие осуждения случаи вандализма наиболее прозрачным и оперативным образом", - уточнили в министерстве.

В МИДЕИ подчеркнули, что республика прилагает значительные усилия для культивирования памяти жертв Холокоста и культуры терпимости, в том числе в целях борьбы с антисемитизмом, ксенофобией и другими формами нетерпимости.

"Именно в этом контексте Молдова одобрила рабочее определение антисемитизма на пленарном заседании Международного альянса памяти жертв Холокоста, утвердила Национальный и Международный день памяти жертв Холокоста и полна решимости соблюдать все соответствующие международные обязательства", - заключили в МИДЕИ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova