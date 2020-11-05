23:19 05 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.18
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Игорь Додон.

Додон: готов говорить со всеми политиками, включая Санду

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (328)
6110
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32253946.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201105/32351046/dodon-gotov-govorit-so-vsemipolitikami-vklyuchaya-sandu.html

Действующий глава государства рассказал, что открыт к диалогу, однако пока не проводил беседы ни с одним политическим лидером или кандидатом, который участвовал в избирательной гонке.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, отметил, что готов вести диалог со всеми, в том числе со своим прямым конкурентом, лидером партии PAS Майей Санду. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

"Я не говорил ни с одним политическим лидером или кандидатом, который участвовал в этой гонке. Я готов говорить с кем угодно, и с Майей Санду, в том числе… Я открыт. Люди не хотят конфронтаций, а хотят, чтобы был диалог и решения проблем. Поэтому я готов говорить со всеми", - сказал Додон.

По его словам, не всегда призывы голосовать за кандидата будут восприняты избирателями.

Потому, что у них есть свои ценности, считает Додон. "Если кто-то выйдет и будет призывать голосовать за кандидата от правых, то в большинстве своем люди не выйдут и не будут голосовать", - сказал он.

Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы
© Sputnik
Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы

Додон считает, что во втором туре люди голосуют против одного из кандидатов. "Ставки выше. Люди начинают думать, что мы потеряем, если проголосуем за того или другого", - сказал Додон.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов. 

Второй тур решением Центризбиркома выборов назначен на 15 ноября.

Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (328)

По теме

Санду согласилась на дебаты с Додоном: один раунд и на нейтральной площадке


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
Фото – Как в России отметили День народного единства
Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы
Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться