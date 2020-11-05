Додон: готов говорить со всеми политиками, включая Санду

Действующий глава государства рассказал, что открыт к диалогу, однако пока не проводил беседы ни с одним политическим лидером или кандидатом, который участвовал в избирательной гонке.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, отметил, что готов вести диалог со всеми, в том числе со своим прямым конкурентом, лидером партии PAS Майей Санду. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

"Я не говорил ни с одним политическим лидером или кандидатом, который участвовал в этой гонке. Я готов говорить с кем угодно, и с Майей Санду, в том числе… Я открыт. Люди не хотят конфронтаций, а хотят, чтобы был диалог и решения проблем. Поэтому я готов говорить со всеми", - сказал Додон.

По его словам, не всегда призывы голосовать за кандидата будут восприняты избирателями.

Потому, что у них есть свои ценности, считает Додон. "Если кто-то выйдет и будет призывать голосовать за кандидата от правых, то в большинстве своем люди не выйдут и не будут голосовать", - сказал он.

Додон считает, что во втором туре люди голосуют против одного из кандидатов. "Ставки выше. Люди начинают думать, что мы потеряем, если проголосуем за того или другого", - сказал Додон.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов.

Второй тур решением Центризбиркома выборов назначен на 15 ноября.

Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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