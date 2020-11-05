Действующий президент высказался по поводу статуса русского языка в Молдове

Глава государства отметил, что разработан проект закона о функционировании языков, на котором настаивают и внешние партнеры - ОБСЕ, Совет Европы.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок, заявил, что в Молдове необходимо обеспечивать специальный статус русского языка как языка межнационального значения.

"В начале 90-х, когда в Молдове были межэтнические конфликты, тогда было принято решение, что у русского языка будет специальный статус, не второго государственного, а языка межнационального общения. Потому что у нас в стране 35% населения русскоговорящие. Думаю, что это актуально и сейчас. И необходимо обеспечивать специальный статус русского языка", - сказал Додон в эфире одного из местных СМИ.

По его словам, разработан проект закона о функционировании языков. "На этом проекте настаивают и внешние партнеры - ОБСЕ, Совет Европы. Потому что подобные законы должны быть во всех странах", - уточнил Додон.

В Молдове у русского языка статус языка межнационального общения в стране.

Также особое место в культурном многообразии республики играют украинский, гагаузский и болгарский языки.

Однако в 2018 году Конституционный суд по запросу Либеральной партии постановил пересмотреть закон 1989 года, который закреплял за русским статус языка межнационального общения. Этот закон признали устаревшим, так как он был принят в МССР.

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