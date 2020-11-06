Мир вступает в критический этап пандемии: что прогнозируют эксперты в Молдове и за рубежом

Европу, как и весь мир, накрыл очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, на этот раз цифры новых случаев COVID-19 в разных странах в десятки раз превышают показатели марта-апреля текущего года.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. В мире новый, небывалый ранее, рост случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Стремительней всего инфекция распространяется на европейском континенте. По оценкам Всемирной организации здравоохранения мир вступает в критический этап развития пандемии. При этом, специалисты в Молдове и за рубежом не рискуют давать определенных прогнозов о том, когда стоит ожидать спада заболеваемости. Однако, все они сходятся во мнении, что этой зимой вирус нового типа не отступит.

Со второй половины сентября количество заболевших COVID-19 в мире неуклонно растет. За прошлую неделю в мире зарегистрировали более 3,3 млн новых заболевших коронавирусной инфекцией. Число новых случаев заболевания в европейских странах в октябре в десятки раз превышает показатели апреля-мая этого года.

Что говорят в ВОЗ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией на прошлой неделе была самой высокой с начала пандемии, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Умерли от коронавируса за неделю более 45 тыс. человек. Общее число заразившихся в мире поднялось до 46 млн. На данный момент заразившихся уже более 48 миллионов.

Как уточняет ВОЗ, наибольший прирост заболеваемости с 26 октября по 1 ноября был отмечен в Европейском регионе. На него приходится половина (более 1,7 миллиона) новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, уровень заболеваемости на европейском континенте вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

Больше всего новых заболевших за неделю среди стран региона зафиксировали во Франции (275 866 зараженных), Италии (174 921) и Великобритании (157 650).

В ВОЗ полагают, что мир переживает критический этап пандемии, а следующие несколько месяцев станут чуть ли не самыми тяжелыми.

"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, некоторые страны уже находятся в тяжелом положении. Заболеваемость COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным", — рассказала недавно представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Эксперт подчеркнула: расслабленность, потеря бдительности каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса. По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека.

Эксперты ВОЗ отмечают, что самым эффективным способом борьбы с пандемией и распространением вируса является выработка коллективного иммунитета.

В ВОЗ считают, что когда достаточно большое число людей в популяции уже обладает иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения. Из-за этого вспышки заболевания быстро сходят на нет.

В организации отмечают, что эта концепция основана на формировании иммунитета у большинства с помощью вакцины, а идея, согласно которой можно достичь коллективного иммунитета, если позволить вирусу свободно распространяться, противоречит этике и научному подходу.

Что предпринимают в других странах

На Украине 5 ноября отмечен очередной антирекорд заболеваемости, в стране за сутки выявлено 9 850 новых случаев.

Правительство страны уже продлило карантинные меры до 31 декабря. Минздрав Украины предлагает ввести новые ограничения из-за роста количества больных COVID-19, запретить проведение всех массовых мероприятий. Власти Украины допускают введение "локдауна" в стране, в случае если количество заболевших перевалит за 15 тыс. случаев в сутки.

Румыния 5 ноября также установила очередной печальный рекорд — 9 714 выявленных случаев. В уездах Клуж и Залэу, в десятках других населенных пунктов введен карантин. Чрезвычайное положение в Румынии продлено до 15 ноября.

Власти Чехии ввели комендантский час по всей стране. Он действует с 19:00. Власти Испании, Италии, Бельгии, Франции и Германии ввели особые карантинные меры в начале ноября.

Что заявляют молдавские специалисты

По словам специалиста в области эпидемиологии Аллы Токарчук делать прогнозы относительно развития пандемии в ближайшие месяцы крайне сложно.

"Снижения заболеваемости можно добиться двумя способами. Либо с появлением коллективного иммунитета, но для этого должны переболеть все или значительная часть граждан. Либо коллективный иммунитет появится искусственным способом с появлением вакцин от вируса. И то и другое пока не близко", — говорит медик.

Токарчук отметила, что по ее личным прогнозам, существенный спад заболеваемости коронавирусом можно ожидать лишь к весне следующего года.

Рост заболеваемости COVID-19 в Европе и Молдове специалист объяснила развитием сезонных, сопутствующих заболеваний, на фоне которых коронавирус ощущается острее.

"В сентябре в придачу к коронавирусу появились ОРВИ, сезонный грипп, обострились хронические заболевания. На их фоне коронавирус переносится гораздо хуже, поэтому в Молдове и в мире стали чаще диагностировать COVID-19. Летом было гораздо больше шансов, что вирус пройдет бессимптомно и незаметно для организма", — объясняет специалист.

В данный момент, по словам эпидемиолога, в мире существуют вакцины от коронавируса, которые находятся на третьей, заключительной фазе испытаний. Но даже в случае их успешного тестирования, до начала их производства и начала массовой вакцинации пройдут месяцы.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

В среду, 4 ноября в Молдове ввели карантин и комендантский час в селе Чернолевка Дондюшанского района.

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