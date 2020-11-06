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Грибы

За три дня грибами в Молдове отравились десять детей

© CC0 / Pixabay / jackmac34
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201106/32352650/za-tri-dnya-gribami-otravilis-desyat-detey-moldova.html

"Дары леса" слишком часто оказываются ядовитым подарком — даже хорошо знакомые грибы могут таить в себе угрозу, собирая токсичные вещества из почвы.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В службу скорой помощи с начала недели поступило 69 обращений в связи с отравлениями грибами. Пострадали 42 человека, в том числе 10 несовершеннолетних. 

В период со 2 по 4 ноября больше всего случаев отравления грибами было зарегистрировано в Кишиневе — 11; в Единецком районе — 6 случаев; Теленештском — 5 эпизодов, и 4 случая в Каларашском и Оргеевском районах соответственно.

Грибы
© CC0 / Pixabay / Gellinger
Специалисты предупреждают: грибы могут быть очень опасны

Так, 2 ноября в службу 112 поступил вызов на оказание медицинской помощи семье с тремя несовершеннолетними детьми из села Леушены Теленештского района, у которых были признаки отравления. Члены семьи, в том числе трехлетний ребенок, ели грибы, ранее собранные в лесу, после чего почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. "Скорая" прибыла через 12 минут, все члены семьи были доставлены в больницу.

А ночью 3 ноября "неотложку"вызвали в район Телецентра в Кишиневе. Семья с двумя детьми отравилась за ужином грибами. Взрослые были доставлены в Больницу Святой Троицы, а дети госпитализированы в Институт матери и ребенка.

Вечером 4 ноября в Каларашском районе был зарегистрирован случай отравления грибами четырех человек.

В целом с начала недели в службу доврачебной неотложной медицинской помощи поступило 6070 обращений. В больничные медицинские учреждения страны доставлены 2396 пациентов, из них 2073 взрослых и 323 ребенка.

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Теги:
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