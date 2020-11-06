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В Кишинев прибыла новая коммунальная техника

В Кишинев прибыла новая коммунальная техника — уличные пылесосы и щетки

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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На закупку нового оборудования потратили более 7 миллионов леев, поставщика определили конкурсным путем.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Новая коммунальная техника, закупленная примэрией, прибыла в молдавскую столицу и поступит в распоряжение муниципальных служб. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Для города были закуплено навесное оборудование для тракторов — уличные пылесосы, щетки и мойка высокого давления. Кроме того, городская администрация приобрела новые прицепы для тракторов, 30 контейнеров для строительного мусора и специальную машину для их перевалки.

Общая стоимость техники составила более 7 миллионов леев. Поставщик был определен в результате конкурса.

"Следует отметить, что многие годы подряд не закупалась никакая ремонтная техника, только тягачи", — написал Чебан в социальных сетях.

В этом году было закуплено еще 50 мотокосилок, сообщил градоначальник.

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