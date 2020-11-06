Школьники из Молдовы взяли "золото" на Балканской олимпиаде по математике

В международном соревновании для талантливой молодежи, проявившей способности в математике, участвовали школьники из 18 стран.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Школьники из Республики Молдова завоевали две золотые и три бронзовые медали на Балканской математической олимпиаде, которая проходила в формате онлайн с 31 октября по 5 ноября.

"Золото" получили Михай Спиней и Александру Лопотенко. Бронзовые медали завоевали Валентин Суручану, Дан Чернатинский и Думитру Жосу. Почетного упоминания удостоилась Аделина Андрей.

В Олимпиаде приняли участие 108 школьников из 18 стран мира. Команду Республики Молдова представляли шесть учеников и четыре преподавателя.

Победителей поздравило Министерство образования, культуры и исследований.

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