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Математические формулы, архивное фото

Школьники из Молдовы взяли "золото" на Балканской олимпиаде по математике

© CC0 / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201106/32353541/shkolniki-iz-moldovy-zavoevali-zoloto-na-balkanskoj-matolimpiade.html

В международном соревновании для талантливой молодежи, проявившей способности в математике, участвовали школьники из 18 стран.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Школьники из Республики Молдова завоевали две золотые и три бронзовые медали на Балканской математической олимпиаде, которая проходила в формате онлайн с 31 октября по 5 ноября.

Пустой класс в школе. Архивное фото.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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"Золото" получили Михай Спиней и Александру Лопотенко. Бронзовые медали завоевали Валентин Суручану, Дан Чернатинский и Думитру Жосу. Почетного упоминания удостоилась Аделина Андрей.

В Олимпиаде приняли участие 108 школьников из 18 стран мира. Команду Республики Молдова представляли шесть учеников и четыре преподавателя.

Победителей поздравило Министерство образования, культуры и исследований.

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Теги:
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