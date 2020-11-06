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Руки в наручниках.

Захвативший детей в заложники в Меренах не был военным

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Общество
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Sputnik Молдова
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Министерство обороны Молдовы выступило с разъяснениями по поводу информации, которая распространилась в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Мужчина, который накануне захватил троих детей в заложники в селе Мерены Новоаненского района, не был "бывшим военным". Об этом заявило Министерство обороны после того, как в социальных сетях и в прессе появились сообщения, что преступник имел отношение к Национальной армии.

"М. Ц. <инициалы преступника>, 1996 года рождения, проходил 12-месячную срочную службу в рядах Национальной армии в 2014-2015 годах. Подчеркнем, что указанный гражданин никогда не являлся военнослужащим по контракту", — отмечает Минобороны.

Детская рука с надписью Помогите.
© Depositphotos / Karich
Инцидент в Новых Аненах: в каком состоянии освобожденные дети-заложники
Напомним, что в четверг в селе Мерены Новоаненского района в результате конфликта с бывшей женой мужчина взял в заложники троих детей. Сообщалось, что агрессор в нетрезвом состоянии.

Детей удалось освободить после вмешательства министра внутренних дел Павла Войку, а также главы Национальной полиции и спецотряда Fulger. Нападавший был арестован.

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Теги:
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