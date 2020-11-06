Подростки едва не сломали крыло самолета-памятника ради видео на TikTok

Съемка видео для популярной социальной сети TikTok все чаще становится поводом для совершения подростками правонарушений.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Трое подростков попрыгали на крыле мемориального самолета Ту-134, который установлен возле Кишиневского международного аэропорта. Происходящее они снимали на видео, которое затем было опубликовано в TikTok.

Выходка возмутила пользователей социальных сетей. В одной из популярных групп в Facebook под публикацией с этим видео всего за несколько часов набралось более 400 отзывов.

Комментаторы не стесняются в эпитетах в отношении молодых людей, требуют найти и оштрафовать родителей малолетних правонарушителей. Многие переживают за социально-экономическую ситуацию в стране — в результате массового оттока населения в поисках работы за границей дети в Молдове остаются без присмотра и воспитания.

Правоохранительные органы предпринимают меры для установления личности молодых людей, изображенных на видео, сообщила Sputnik Молдова пресс-офицер столичной полиции Наталья Стати.

В случае, если выяснится, что правонарушители несовершеннолетние, к ответственности будут привлечены их родители. Если подростки достигли соответствующего возраста, они будут наказаны в соответствии с законодательством, их действия квалифицируются как хулиганство.

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