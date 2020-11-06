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Частично рухнувший в Атаках девятиэтажный дом

Видео: процесс сноса аварийной многоэтажки в Атаках

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201106/32354931/video-kak-snosyat-mnogoetazhku-v-atakakh.html

Служба по ЧС опубликовала видеосъемку сноса жилого дома в Атаках, частичное обрушение которого произошло летом 2019 года.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Работы по сносу аварийного многоэтажного дома в атаках продолжается. Работы выполнены на 60%, об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

Как отметили в ведомстве, работы ведут семь сотрудников, задействовано три единицы спецтехники. 

"Во время сноса здание поливают водой, чтобы избавить близлежащие строения от пыли, которая образуется в результате разрушения здания", - пояснили в ГИЧС. 

Обрушение дома в Атаках

Обрушение девятиэтажного жилого блока в городе Атаки произошло 19 июня 2019 года. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, было эвакуировано 18 семей, 51 человек, в том числе 11 детей.

По выводам экспертов, к обрушению привел комплекс причин, в том числе нарушения при сдаче строения в эксплуатацию, подмыв фундамента и несанкционированные изменения жильцами конструкции дома.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома. Архивное фото
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Судьба обрушенной девятиэтажки в Атаках: пострадавший блок снесут

На заседании правительства в июле 2019 года было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона - на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составили компенсации материального ущерба.

В середине августа 2019 года были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, не исключалось обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажки, также расселят.

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