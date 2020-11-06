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Карантин обязателен: Минздрав Молдовы обновил список стран "красной зоны"

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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В новом перечне, опубликованном сегодня, уже 66 государств - на одно меньше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 6 ноя– Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало новый список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется раз в две недели в пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

Шлагбаум, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / YvonneH
Румыния обновила список стран "красной зоны": для кого карантин обязателен
В обновленный список из 66 государств по-прежнему входят страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина. Из государств, которые массово посещают жители Молдовы, — в перечне осталась Россия, Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Нидерланды и Италия. Ушла из "красной зоны" Индия.

В зону повышенного риска попадают страны, где заболеваемость COVID-19 составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону", входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на 14-дневный карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающих на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", - отметили в Минздраве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2266)

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