Что помнит Кишинев о Жванецком и что говорил сатирик о городе

Михаил Михайлович был нередким гостем молдавской столицы. По сути, от Одессы до Кишинева рукой подать, однако не только благодаря недальнему расстояния, но и душевно город был ему близок.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. На 87-ом году жизни ушел сатирик Михаил Жванецкий. О нем вспоминают в этот час не только во всех уголках бывшего Советского Союза, но и во всем мире, где только живут поклонники его творчества. Есть что вспомнить и жителям Кишинева. Ведь любимый артист не раз бывал с концертами в нашем городе.

"Михаил Михайлович был очень симпатичен в общении, легким, остроумным, без высокомерия и снобизма", - рассказал корреспонденту Sputnik художник-график Эдуард Майденберг, который в 1996 году брал интервью у Жванецкого в Кишиневе.

По словам собеседника, сатирик говорил ему о том, что Кишинев и Одесса - родственные города, что Кишинев ему был очень близок душевно, и он как одессит чувствовал что-то родственное в нем.

Вспомнил художник-график еще один удивительный эпизод, который характеризует Жванецкого.

"Со мной была корреспондент центрального радио. Она рассказала Жванецкому о том, что ее соседка является большой его поклонницей, и у нее день рождения. Журналистка спросила Михаила Михайловича, не мог бы он позвонить ее соседки и поздравить ее. И что вы думает?! Он позвонил в этот же вечер, и именинница была потрясена", - рассказал Майденберг.

Жванецкий приезжал с концертами в Кишинев. Было и время простоя в гастролях в нашу столицу. Помнится, когда после долгого перерыва он снова предстал перед кишиневской публикой в Национальном дворце, там собралось обидно мало людей. Казалось, он больше не вернется в Кишинев. Но нет. Прошло пару-тройку лет - и Жванецкий приехал. И тут его ожидал полный зал Национальной филармонии, благодарный и щедрый на аплодисменты.

А последний раз Михаил Михайлович выступил в Кишиневе в Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу четыре года назад. Sputnik Молдова делал репортаж об этом концерте 2016 года.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Vladimir Polusatov Михаил Жванецкий дал единственный концерт в Кишиневе.

И снова полный зал, и снова овации. Теперь они звучат виртуально-символически, когда миллионы людей мысленно провожают искрометного сатирика в последний путь.

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