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Газопровод.

Где провели газовые сети в Молдове, и где они еще появятся до конца года

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201106/32358392/gde-proveli-gazovye-seti-v-moldove-i-gde-oni-esche-poyavyatsya-do-kontsa-goda.html

Завершились работы по строительству около двух километров газопровода среднего и низкого давления, а также установке сопутствующего оборудования в Оргеевском районе. Однако это не весь запланированный объем, завершение проекта намечено до конца 2020 года.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В селе Николаевка Оргеевского района были подключены к газораспределительной сети 60 домовладений. Первоначальный план предусматривал обеспечение голубым топливом только 39 новых потребителей, но с началом работ заявки поступили еще от 21 человека, сообщили в службе по связям с общественностью АО "Молдовагаз".

"В регионах к нам ежедневно обращаются люди с просьбой о подключении, и мы включаем эти заявки в планы работ по расширению сетей. Природный газ сегодня обходится дешевле угля и дров, при этом он гораздо комфортнее и экологичнее", - отметил начальник Отдела инвестиций компании Андриан Сырбу.

В последующие годы в этом населенном пункте предприятие планирует построить еще около 2,5 километра газопровода с потенциалом подключения по меньшей мере 50 новых потребителей.

Газовая плита.
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"В эффективном расширении сетей значимая роль ложится на местные органы власти, которые должны обеспечить разработку и оплату проекта, а также гарантировать согласие на подключение не менее 50% жителей газифицируемого участка", - подчеркнул директор "Орхей-газ" Александр Арабаджи.

Работы по расширении сетей ведутся и в селе Мындрешты Теленештского района. До конца года в нем будет проложено около одного километра газопровода, что позволит подключить до 19 новых потребителей.

Предприятие "Орхей-газ" обслуживает Оргеевский, Резинский, Шолданештский и Теленештский районы.

Согласно планам на текущий год, суммарно будет проложено свыше 26 километров газопровода в 15 населенных пунктах, с потенциалом подключения около 400 потребителей. В пяти селах работы уже завершены.

В 2021 году предприятие планирует построить более 39 километров газопровода и подключить не менее 743 потребителей.

Как сообщили в компании, бюджет всех предприятий группы АО "Молдовагаз" на расширение газораспределительной сети в 2020 году был увеличен с 18 до 52 миллионов леев, а в 2021 году эта цифра практически удвоится.

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Теги:
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