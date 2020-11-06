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Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 935 случаев COVID-19

© REUTERS / YVES HERMAN
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2267)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201106/32358655/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-235-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 80 501.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 935 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в пятницу вечером.

Приграничный КПП.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Выявлены 9 эпизодов импорта инфекции: по два из Франции и Египта, а также по одному из Италии, Румынии, России, Турции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 80 501.

За минувшие 24 часа проведены 3019 тестов, при этом первичных 2 752.

Коронавирус выявлен, в том числе у 51 медработника: 15 врачей, 31 медсестры и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 814 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписана тысяча ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 60 220  человек.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1882.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2267)

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