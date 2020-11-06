Живые цветы легли к могиле Эмиля Лотяну в Москве

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Посол Молдовы в Российской Федерации Андрей Негуца и Народная артистка РМ, Заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Тома возложили цветы к памятнику Эмилю Лотяну на Ваганьковском кладбище Москвы.
Об этом сообщили на странице дипломатической миссии в социальной сети.
Таким образом была отдана дань уважения маэстро в день, когда ему исполнилось бы 84 года.
"Посольство хранит память режиссёра Лотяну", - подчеркивается в публикации.
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