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Играет симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

В Кишиневе состоялся концерт в поддержку коллектива Национальной филармонии

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (28)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201106/32362894/v-kishineve-sostoyalsya-onlayn-kontsert-v-podderzhku-kollektiva-filarmonii.html

Звучанием классической музыки можно было насладится онлайн - на страницах филармонии и представительства Европейского союза в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В пятницу, 6 ноября, в Молдове был дан концерт в поддержку коллектива Национальной филармонии с участием Национального оркестра и Ансамбля аккордеонистов „Concertino”. 

До этой акции в фонде помощи пострадавшему от пожара знаковому центру национальной культуры накопились 680 тысяч леев, еще 1 миллион были перечислены на счета Министерства культуры Молдовы.

Пожар в здании Филармонии
© Sputnik / Mihai Caraus
Министр: Национальная филармония будет восстановлена
Организовала сегодняшний концерт Миссия Европейского союза в Республике Молдова. 

Зрители могли насладиться исключительной музыкой онлайн. Кроме того, для посетителей Парка Кафедрального Соборного рядом с Триумфальной аркой был установлен экран для публичной трансляции. 

Виртуальная встреча публики с музыкой транслировалась на страницах в Facebook Делегации ЕС в Республике Молдова и Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

 

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Тема:
Пожар в Национальной филармонии: подробности (28)

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