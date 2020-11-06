В Кишиневе состоялся концерт в поддержку коллектива Национальной филармонии

Звучанием классической музыки можно было насладится онлайн - на страницах филармонии и представительства Европейского союза в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В пятницу, 6 ноября, в Молдове был дан концерт в поддержку коллектива Национальной филармонии с участием Национального оркестра и Ансамбля аккордеонистов „Concertino”.

До этой акции в фонде помощи пострадавшему от пожара знаковому центру национальной культуры накопились 680 тысяч леев, еще 1 миллион были перечислены на счета Министерства культуры Молдовы.

Организовала сегодняшний концерт Миссия Европейского союза в Республике Молдова.

Зрители могли насладиться исключительной музыкой онлайн. Кроме того, для посетителей Парка Кафедрального Соборного рядом с Триумфальной аркой был установлен экран для публичной трансляции.

Виртуальная встреча публики с музыкой транслировалась на страницах в Facebook Делегации ЕС в Республике Молдова и Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

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