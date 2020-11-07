Зарезала мужчину: жительница Тирасполя предстанет перед судом

ТИРАСПОЛЬ, 7 ноя – Sputnik. Следственными органами Тирасполя завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней Ольги Богарчук. Она обвиняется в совершении убийства.
"Вечером 12 июня 2020 года Богачук во время распития спиртных напитков поссорилась со своим сожителем и ударила его ножом в грудь. Прибывшие по ее же вызову медики констатировали смерть 38-летнего мужчины", - рассказали в правоохранительной структуре.
Более того, со слов родственников погибшего, Богарчук в состоянии алкогольного опьянения неоднократно проявляла агрессию по отношению к сожителю.
Судебно-наркологическая экспертиза, проведенная обвиняемой, выявила у нее признаки злоупотребления алкоголем. По заключению судебно-психиатрической экспертизы она признана вменяемой.
"Доказательства причастности Богарчук к совершению указанного преступления собраны в достаточном объеме", - пояснили в следственных органах.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая содержится под стражей.
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