Зарезала мужчину: жительница Тирасполя предстанет перед судом

Во время рассмотрения дела обвиняемая пыталась снять с себя вину, однако следствие разобралось, что именно она убила человека.

ТИРАСПОЛЬ, 7 ноя – Sputnik. Следственными органами Тирасполя завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней Ольги Богарчук. Она обвиняется в совершении убийства.

"Вечером 12 июня 2020 года Богачук во время распития спиртных напитков поссорилась со своим сожителем и ударила его ножом в грудь. Прибывшие по ее же вызову медики констатировали смерть 38-летнего мужчины", - рассказали в правоохранительной структуре.

Обвиняемая, пытаясь уйти от ответственности, выдвигала свою версию. Она уверяла, что ее сожитель неоднократно высказывал суицидальные мысли и в тот роковой день сам нанес себе смертельное ранение. Следствие этот факт опровергло.

Более того, со слов родственников погибшего, Богарчук в состоянии алкогольного опьянения неоднократно проявляла агрессию по отношению к сожителю.

Судебно-наркологическая экспертиза, проведенная обвиняемой, выявила у нее признаки злоупотребления алкоголем. По заключению судебно-психиатрической экспертизы она признана вменяемой.

"Доказательства причастности Богарчук к совершению указанного преступления собраны в достаточном объеме", - пояснили в следственных органах.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая содержится под стражей.

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