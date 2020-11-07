Что будет с реформой юстиции после выборов - ответ Нагачевского

Глава молдавского Минюста считает, что несмотря на возможные политические изменения после президентских выборов, нынешний кабмин будет настаивать на продвижении реформы юстиции в парламенте.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Сохранится ли стремление к независимости и честности в сфере юстиции Молдовы после президентских выборов? Что будет с реформой юстиции в случае смены власти? На эти вопросы для Sputnik Молдова ответил министр юстиции Фадей Нагачевский.

По его словам, нынешний кабмин будет и дальше настаивать на продвижении Стратегии обеспечения независимости и целостности системы юстиции на 2021-2024 годы. Также в правительстве намерены работать над тем, чтобы соответствующий план действий утвердили в парламенте.

"Сейчас мы - на этапе, когда документы должны изучить в парламенте. В то же время мы ждем консультативного заключения Конституционного суда по проекту поправок к Конституции... Смена правительства затруднит внесение поправок в эти документы, хотя они одобрены и согласованы с внешними партнерами, включая Совет Европы", - пояснил Нагачевский.

Он добавил, что нынешний кабмин намерен продолжить работу по проведению этих реформ, несмотря на политический кризис и президентские выборы.

"Утверждение правительством этих документов - цель Министерства юстиции в плане политики реформирования правосудия, что позволит добиться предсказуемости в этой сфере. Ждем обсуждения этих документов в рамках парламентской платформы, чтобы достигнуть широкого консенсуса", - объяснил Нагачевский.

Ранее правительство одобрило проект Стратегии обеспечения независимости и целостности системы юстиции на 2021-2024 годы и план по ее внедрению. Оба документа были направлены в парламент.

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