Что будет с реформой юстиции после выборов - ответ Нагачевского

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Сохранится ли стремление к независимости и честности в сфере юстиции Молдовы после президентских выборов? Что будет с реформой юстиции в случае смены власти? На эти вопросы для Sputnik Молдова ответил министр юстиции Фадей Нагачевский.
По его словам, нынешний кабмин будет и дальше настаивать на продвижении Стратегии обеспечения независимости и целостности системы юстиции на 2021-2024 годы. Также в правительстве намерены работать над тем, чтобы соответствующий план действий утвердили в парламенте.
"Сейчас мы - на этапе, когда документы должны изучить в парламенте. В то же время мы ждем консультативного заключения Конституционного суда по проекту поправок к Конституции... Смена правительства затруднит внесение поправок в эти документы, хотя они одобрены и согласованы с внешними партнерами, включая Совет Европы", - пояснил Нагачевский.
Он добавил, что нынешний кабмин намерен продолжить работу по проведению этих реформ, несмотря на политический кризис и президентские выборы.
"Утверждение правительством этих документов - цель Министерства юстиции в плане политики реформирования правосудия, что позволит добиться предсказуемости в этой сфере. Ждем обсуждения этих документов в рамках парламентской платформы, чтобы достигнуть широкого консенсуса", - объяснил Нагачевский.
Ранее правительство одобрило проект Стратегии обеспечения независимости и целостности системы юстиции на 2021-2024 годы и план по ее внедрению. Оба документа были направлены в парламент.
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