С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в Москву

В скором времени можно будет добираться в Россию воздушным путем, одна авиакомпания объявила о запуске чартеров.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. В ближайшее время возобновятся чартерные рейсы из Кишинева в Москву, сообщили в посольстве России в Молдове.

"С 11 ноября авиакомпания S7 Airlines запускает чартерные рейсы из Международного аэропорта Кишинева в московский аэропорт "Домодедово" с периодичностью один раз в неделю (по средам)", - отметили в диппредставительстве.

Как уточнили в посольстве, приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании, в представительстве авиаперевозчика в Кишиневе, а также через сеть агентств Молдовы.

Въезд в Россию иностранных граждан был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ.

Также стоит отметить, что в Молдове РФ внесли в список "красной зоны", то есть государств со сложной эпидемиологической обстановкой, по прибытию из которых необходимо соблюдать 14-дневный карантин. Такие списки в Молдове обновляются раз в две недели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova