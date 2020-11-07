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С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в Москву

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2271)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201107/32365044/s-11-noyabrya-zapuskayutsya-charternye-reysy-v-moskvu.html

В скором времени можно будет добираться в Россию воздушным путем, одна авиакомпания объявила о запуске чартеров.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. В ближайшее время возобновятся чартерные рейсы из Кишинева в Москву, сообщили в посольстве России в Молдове. 

"С 11 ноября авиакомпания S7 Airlines запускает чартерные рейсы из Международного аэропорта Кишинева в московский аэропорт "Домодедово" с периодичностью один раз в неделю (по средам)", - отметили в диппредставительстве. 

Как уточнили в посольстве, приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании, в представительстве авиаперевозчика в Кишиневе, а также через сеть агентств Молдовы.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самолет FlyOne вернулся в аэропорт Кишинева через несколько минут после взлета
Въезд в Россию иностранных граждан был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. В июле ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ. 

Также стоит отметить, что в Молдове РФ внесли в список "красной зоны", то есть государств со сложной эпидемиологической обстановкой, по прибытию из которых необходимо соблюдать 14-дневный карантин. Такие списки в Молдове обновляются раз в две недели.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2271)

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