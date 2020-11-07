Видео: на улице Албишоара в Кишиневе чистят ливневую канализацию

Кишиневские власти продолжают оптимизировать систему ливневых канализаций на одной из самых проблемных улиц, которую вот уже не первый год затапливает при обильных осадках.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. На улице Албишоара идет прочистка ливневой канализации. В ближайшее время будет очищено 800 погонных метров коллекторов дождевой воды и около 200 водосборных ям. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.

"Канализацию очищают способом, который впервые используется в Молдове", - отметил примар Кишинева Ион Чебан.

Как рассказал градоначальник, в тендере принимали участие две фирмы, но победил предприниматель из Италии. Его услуги будут стоить порядка 1,7 миллиона леев.

Для очистки канализации в страну прибудет спецтехника.

"Такой спецавтомобиль мы намерены закупить и для транспортного управления, чтобы очистить все водосборы столицы. Стоимость данной техники составляет около полумиллиона евро", - пояснил Чебан.

Муниципальные власти планируют в течение месяца максимально очистить все водосборы на улице Албишоара, чтобы избежать наводнений в случае сильных дождей. Помимо этого, подобные работы намерены провести и на улице Каля Ешилор и других.

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