11:37 07 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.31
  • USD17.20
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Водосток

Видео: на улице Албишоара в Кишиневе чистят ливневую канализацию

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (94)
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201107/32365080/video-na-ulitse-albishoara-v-kishineve-ochischayut-livnevuyu-kanalizatsiyu.html

Кишиневские власти продолжают оптимизировать систему ливневых канализаций на одной из самых проблемных улиц, которую вот уже не первый год затапливает при обильных осадках.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. На улице Албишоара идет прочистка ливневой канализации. В ближайшее время будет очищено 800 погонных метров коллекторов дождевой воды и около 200 водосборных ям. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии. 

"Канализацию очищают способом, который впервые используется в Молдове", - отметил примар Кишинева Ион Чебан.

Как рассказал градоначальник, в тендере принимали участие две фирмы, но победил предприниматель из Италии. Его услуги будут стоить порядка 1,7 миллиона леев. 

В самом центре столицы прорвало канализацию
© Sputnik / Miroslav Rotari
Забитая канализация и мусор: в Кишиневе намерены разобраться с проблемами
Для очистки канализации в страну прибудет спецтехника. 

"Такой спецавтомобиль мы намерены закупить и для транспортного управления, чтобы очистить все водосборы столицы. Стоимость данной техники составляет около полумиллиона евро", - пояснил Чебан. 

Муниципальные власти планируют в течение месяца максимально очистить все водосборы на улице Албишоара, чтобы избежать наводнений в случае сильных дождей. Помимо этого, подобные работы намерены провести и на улице Каля Ешилор и других.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (94)

По теме

Ливневая угроза: прошедшие дожди еще могут обернуться трагедией
Кишинев преображается: как сейчас выглядит улица Албишоара - видео
Ремонт дороги на Албишоаре: улицу просто не узнать - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я же говорил: Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений.
Памяти Михаила Жванецкого: "Жизнь человека - миг, но сколько неприятностей" - фото
Несколько человек арестованы на марше Million Mask March в Лондоне
Против чего протестовали на "Марше миллиона масок" в Лондоне
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться