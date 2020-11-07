В ЦИК аккредитовали наблюдателей на второй тур президентских выборов

Национальные и иностранные наблюдатели будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов во втором туре президентских выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. На второй тур президентских выборов в Молдове, который состоится 15 ноября, в субботу аккредитовали еще нескольких наблюдателей. Речь идет о представителях СНГ, ОБСЕ и Ассоциации Promo-Lex.

"Предлагается еще один человек в качестве наблюдателя за президентскими выборами от Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ", - заявил член Центризбиркома Владимир Шарбан на заседании.

Также на заседании ЦИК проголосовали за аккредитацию представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Получили разрешение на мониторинг выборов и Promo-Lex, оно будут наблюдать за голосованием как на территории Молдовы, так и на участках за рубежом.

Появились и новые наблюдатели от Украины, Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее в ЦИК заявили, что все наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября 2020 года, могут продолжить свою деятельность и во втором туре выборов.

Полный список аккредитованных наблюдателей можно найти на официальном веб-сайте Центризбиркома.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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