16:19 07 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.31
  • USD17.20
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Посадка деревьев в Кишиневе. Архивное фото

Озеленение Кишинева: высажены более 10 тысяч деревьев

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (95)
2210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/11/32065435.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201107/32367222/ozelenenie-kishineva-posazheny-bolee-10-tysyach-derevev.html

Кишинев принимает участие в мировой акции "Озеленение городов" - еженедельно в молдавской столице сажают порядка 10 тысяч деревьев.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. В Кишиневе в субботу высадили еще более 10 тысяч деревьев. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По словам столичного градоначальника, это уже третья подобная акция по озеленению города. В ней приняли участие сотрудники примэрии, полиции и жители молдавской столицы.

"Это не так сложно – каждую субботу посвящать 2-3 часа участию в подобных акциях. В результате город становится более зеленым. Нас много, и никто не выходит потому, что его заставили. Мы приглашаем, а люди отзываются. Благодарю всех за участие", - написал Чебан.

Примар призвал жителей столицы принять участие в очередной акции по посадке деревьев, которая состоится в следующую субботу.

"Наша цель – посадить около 100 тысяч деревьев в парках, лесополосах и во дворах столицы. Акции проходят в сотрудничестве с агентством Moldsilva", - отметил Чебан. 

Владимир Гараба
© Photo : anticoruptie.md
Гараба: эти деревья могут спасти Кишинев так, чтобы все дышали свободно
Кишинев, по его словам, таким образом присоединился к мировой кампании "Озеленение городов", которую инициировала Европейская экономическая комиссия ООН.

Экологи давно бьют тревогу и настаивают на том, что проблему с состоянием молдавских лесов нужно решать. Ведь леса сохраняют хрупкий экобаланс. Сокращение зеленых насаждений, как подчеркивают специалисты, приведет к еще более устойчивой гидрологической засухе в Молдове. От этого могут серьезно пострадать и аграрная отрасль, и рядовые граждане.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (95)

По теме

Экологи: почему Молдова может превратиться в пустыню
Воздух, которым дышат кишиневцы: экологи бьют тревогу
Эколог: проблему засухи в Молдове можно было решить еще много лет назад


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я же говорил: Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений.
Памяти Михаила Жванецкого: "Жизнь человека - миг, но сколько неприятностей" - фото
Несколько человек арестованы на марше Million Mask March в Лондоне
Против чего протестовали на "Марше миллиона масок" в Лондоне
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться