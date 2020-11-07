Озеленение Кишинева: высажены более 10 тысяч деревьев

Кишинев принимает участие в мировой акции "Озеленение городов" - еженедельно в молдавской столице сажают порядка 10 тысяч деревьев.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. В Кишиневе в субботу высадили еще более 10 тысяч деревьев. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По словам столичного градоначальника, это уже третья подобная акция по озеленению города. В ней приняли участие сотрудники примэрии, полиции и жители молдавской столицы.

"Это не так сложно – каждую субботу посвящать 2-3 часа участию в подобных акциях. В результате город становится более зеленым. Нас много, и никто не выходит потому, что его заставили. Мы приглашаем, а люди отзываются. Благодарю всех за участие", - написал Чебан.

Примар призвал жителей столицы принять участие в очередной акции по посадке деревьев, которая состоится в следующую субботу.

"Наша цель – посадить около 100 тысяч деревьев в парках, лесополосах и во дворах столицы. Акции проходят в сотрудничестве с агентством Moldsilva", - отметил Чебан.

Кишинев, по его словам, таким образом присоединился к мировой кампании "Озеленение городов", которую инициировала Европейская экономическая комиссия ООН.

Экологи давно бьют тревогу и настаивают на том, что проблему с состоянием молдавских лесов нужно решать. Ведь леса сохраняют хрупкий экобаланс. Сокращение зеленых насаждений, как подчеркивают специалисты, приведет к еще более устойчивой гидрологической засухе в Молдове. От этого могут серьезно пострадать и аграрная отрасль, и рядовые граждане.

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