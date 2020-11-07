Свежие данные: в Молдове за сутки подтверждены 1174 случая COVID-19

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1174 случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в субботу вечером.

Выявлены 7 эпизодов импорта инфекции: три из Румынии, а также по одному из Великобритании, Турции, России и Австрии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 81 675.

За минувшие 24 часа проведены 3 874 теста, при этом первичных 3543.

Коронавирус выявлен, в том числе у 65 работников системы здравоохранения: 16 врачей, 38 медсестер и 11 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 847 пациентов, из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписаны 1 094 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 61 314 человек.

Зафиксированы еще 9 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 1891.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья носят рекомендательный характер.

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